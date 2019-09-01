Выгорел салон Land Cruiser Prado на дачах «Вега-3» в Бердске

Две пожарные машины выезжали тушить автомобиль

На бердских дачах в субботу вечером загорелся автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

31 августа в 18:14 в СНТ «Вега-3» Бердска Новосибирской области загорелся автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля марки «Ленд Крузер Прадо». В 18:53 пожар был ликвидирован.

На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человека личного состава. Говорить о причинах пожара, по словам начальника бердской противопожарной службы Алексея Ковалева, пока преждевременно. Выяснением всех обстоятельств занимается отдел надзорной деятельности.