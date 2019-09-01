1 сентября в 01:46 в Бердске Новосибирской области по ул. Боровая загорелся автомобиль, сообщает МЧС по НСО. В результате пожара у автомобиля «Ока» огнем горели открытым огнем задние колеса, повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса. В 01:56 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
«Ока» сгорела на дороге в Бердске
19:58 01.09.2019
В результате пожара у автомобиля «Ока» огнем горели открытым огнем задние колеса, повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса.
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Почему загорелся?
"Ока" сгорела на дороге в Бердске
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