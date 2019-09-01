«Ока» сгорела на дороге в Бердске

Ока сгорела в Бердске на ул.Боровой

1 сентября в 01:46 в Бердске Новосибирской области по ул. Боровая загорелся автомобиль, сообщает МЧС по НСО. В результате пожара у автомобиля «Ока» огнем горели открытым огнем задние колеса, повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса. В 01:56 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ока сгорела в Бердске на ул.Боровой