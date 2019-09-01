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«Ока» сгорела на дороге в Бердске

19:58 01.09.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В результате пожара у автомобиля «Ока» огнем горели открытым огнем задние колеса, повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса.

Ока сгорела на дороге в Бердске
Ока сгорела в Бердске на ул.Боровой

1 сентября в 01:46 в Бердске Новосибирской области по ул. Боровая загорелся автомобиль, сообщает МЧС по НСО. В результате пожара у автомобиля «Ока» огнем горели открытым огнем задние колеса, повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса. В 01:56  пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ока сгорела на дороге в Бердске

Ока сгорела в Бердске на ул.Боровой

Ока сгорела на дороге в Бердске

Ока сгорела в Бердске на ул.Боровой

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