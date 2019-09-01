В рубрику «Сообщи свои новости» написал дрон:
В Белокаменном с утра 01.09.19. горячая вода идет с ржавчиной. Кто после прочистки бойлеров на котельной пустил воду потребителю, а не в дренаж!??
Вода идет с ржавчиной в Белокаменном с утра 1 сентября
14:10 01.09.2019
Кто после прочистки бойлеров на котельной пустил воду потребителю, а не в дренаж!??
В рубрику «Сообщи свои новости» написал дрон:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А как правильно?
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