Вода идет с ржавчиной в Белокаменном с утра 1 сентября

Кто после прочистки бойлеров на котельной пустил воду потребителю, а не в дренаж!??

В рубрику «Сообщи свои новости» написал дрон:

В Белокаменном с утра 01.09.19. горячая вода идет с ржавчиной. Кто после прочистки бойлеров на котельной пустил воду потребителю, а не в дренаж!??

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