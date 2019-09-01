Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?

В группу Подслушано в Бердске написал водитель такси Яндекс:

И так, господа, хотелось бы поднять вопрос по поводу такси и вашего отношения к поездкам. В частности, молодые семьи с маленькими детьми (до 7 лет) вопрос к вам. Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси (очень редко), но предупреждая водителя о том, что вы с ребёнком, а водитель на свой страх и риск или же от юридической безграмотности брал заказ. Но сейчас, я вижу, что вы либо не можете дойти своим мозгом до того, что перевозка детей осуществляется по другому тарифу, либо экономите деньги на своих детях и их безопасности. Очень часто я слышу от вас: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне принципиально! В случае остановки гаишником, вы тупо свалите, а в случае ДТП, даже если ваше чадо пальчик поранит, я вполне реально могу сесть в тюрьму! В общем так, я написал этот пост, для того, чтобы вы ознакомились со статьёй 238 УК РФ и понимали, на что подписываете водителя. Либо если вы водитель, чтобы слали лесом этих халявщиков. 100 рублей, деньги небольшие, свобода дороже.