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Почему вы не указываете при вызове Яндекс-такси, что у вас ребенок? Экономите?

11:24 01.09.2019
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Очень часто я слышу от вас: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?»

В группу Подслушано в Бердске написал водитель такси Яндекс:

И так, господа, хотелось бы поднять вопрос по поводу такси и вашего отношения к поездкам. В частности, молодые семьи с маленькими детьми (до 7 лет) вопрос к вам. Раньше в приложении Яндекс-такси не было пункта «детское кресло» и вы заказывали такси (очень редко), но предупреждая водителя о том, что вы с ребёнком, а водитель на свой страх и риск или же от юридической безграмотности брал заказ. Но сейчас, я вижу, что вы либо не можете дойти своим мозгом до того, что перевозка детей осуществляется по другому тарифу, либо экономите деньги на своих детях и их безопасности. Очень часто я слышу от вас: «да тут недалеко», «я оплачу штраф», «тебе принципиально что ли?» Да, мне  принципиально! В случае остановки гаишником, вы тупо свалите, а в случае ДТП, даже если ваше чадо пальчик поранит, я вполне реально могу сесть в тюрьму! В общем так, я написал этот пост, для того, чтобы вы ознакомились со статьёй 238 УК РФ и понимали, на что подписываете водителя. Либо если вы водитель, чтобы слали лесом этих халявщиков. 100 рублей, деньги небольшие, свобода дороже.

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От редакции

А вы тоже экономите? Или просто не видели кнопку?

Аноним, 01 сентября 2019 11:41
Заказывали Я-такси не через приложение, а через телефон. Диспечеру сказали, что у нас ребенок. Ладно, ладно я передам. Приезжает таксист и давай орать, что у него кресла нету. Когда ему сказали, что мы доплатим сумму , заткнулся и довольно бодро покатил, через весь город.
Последний барак на фергане, 01 сентября 2019 12:31
А что если, у меня грудничёк, ещё не сидит, как мне быть? Вызвал я детский тариф, вы приехали с креслом, а по факту я не могу грудничка посадить. Деньги сняли, вашим креслом не воспользовались. И вы ещё что-то жалуйтесь..
Аноним, 01 сентября 2019 15:04
может конечно не в тему, но разве не логично молодым родителям с грудничком просто иметь свое кресло подходящее возрасту и не парить мозги никому?
Гость, 01 сентября 2019 15:24
Уважаемый водяти такси. Спасибо что делаете все для того что бы пассажир дошли своим иозгом. Но и со стороны персонала приезжающих на вызов должен быть порядок. Что бы машина была в хорошем техническом состоянии, а не рухлять на колесах, что бы в салоне не воняло сигаретами и носками и музыкальный репертуар был альтернативный, а не зоновские закидоны. Тогда люди будут готовы платить деньги за комфорт и безопастность.

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