Сбил насмерть женщину и влетел в опору ЛЭП водитель на мотоцикле Kawasaki в Куйбышеве

Водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В результате ДТП в медицинском учреждении от полученных травм скончалась 48-летняя местная жительница

31 августа в 11 часов в Куйбышеве 25-летний мужчина, управляя мотоциклом «Kawasaki», двигался по улице Закраевского и в пути следования на пересечении с улицей Ленина совершил наезд на женщину-пешехода, после чего врезался в опору линии электропередач, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате ДТП в медицинском учреждении от полученных травм скончалась 48-летняя местная жительница. Водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.