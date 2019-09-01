С 1 сентября! Всем желаем хороших оценок!

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП\»ЛДПР\»:

Бердское Местное отделение ППП\»ЛДПР\» от всей души поздравляет всех наших педагогов-преподавателей-учителей, а так же, всех учащихся и их родителей, с Днём Знаний!!! Желаем всем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, хороших оценок, усидчивости, внимательности, терпения и упорства в стремлении к знаниям!

С уважением, лидер БМО ППП\»ЛДПР\»Горобец И.П.