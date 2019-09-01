День знаний в Бердске 2019 : Школьники Бердска уже сегодня осваивают профессию будущего

На сегодняшний день в Бердске уже пятый год работает уникальный в своём роде по сути детский технопарк. Кружок робототехники SW Robot — это детская образовательная организация инженерно-технологического профиля, которая укомплектована самым современным оборудованием и специализированным программным обеспечением, предназначенные для решения задач в области настоящей робототехники а также двумерного и трехмерного проектирования.
Детский кружок робототехники и программирования приглашает к себе на занятия ребят от 8 лет. К нам всегда можно прийти и попробовать свои силы на первом бесплатном занятии, что позволит в какой-то степени определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет.
В кружке дети не занимаются сборкой готовых схем всем известных пластмассовых брендовых конструкторов.
Все проекты выполняются, можно сказать, с нуля на самых настоящих электронных платах и микроконтроллерах, а корпуса для будущих устройств и поделок ребята сами проектируют и вырезают в собственной лаборатории на станках ЧПУ и 3D принтерах. Поэтому на сегодня, без преувеличения, наш Бердский детский кружок можем назвать детским технопарком.
Целью и задачей кружка робототехники является в первую очередь значительно улучшить качество обучения в области IT технологий и программирования. Сейчас в некоторых школах Бердска и Новосибирска существуют инженерные классы, где ребятам в большей степени преподается теория тех или иных дисциплин технической направленности и в меньшей практика, а то и вообще отсутствует как таковая. А практика это и есть та сущность дела и материальное действие, когда ребёнок становится разработчиком и творцом своей гениальной мысли.
В нашем кружке дети занимаются не только сборкой механических частей проекта, но также изучают и реализовывают: программирование на Scratch, Си++, Python, 3D моделирования прототипа устройства, написание программных прошивок для управления роботом со смартфона/планшета. Такие занятия способствуют раскрытию инженерных талантов ребёнка в школьном возрасте. Пускай ребёнок не везде преуспевает в вышеперечисленных направлениях, но всё равно он находит ту нишу, в которой лучше всего получается. Именно так и никак по-другому должна строиться работа по освоению IT направления в школьной возрасте. Всё должно сплетаться и интегрироваться между собой.
Записать ребёнка на занятия в Бердске вы можете по тел. +7-(383)380-40-40 или оставить заявку на сайте.
Ну а теперь самое интересное с наших занятий БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
Хотите чтобы ваш ребёнок закончил настоящую IT школу робототехники и программирования ?
Тогда записывайтесь пока есть свободные места!
Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете
по тел. +7 (383) 380-40-40
или на сайте www.sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки
Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)
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