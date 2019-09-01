День знаний в Бердске 2019 : Школьники Бердска уже сегодня осваивают профессию будущего

Уже сегодня прямо со школьной скамьи вновь юные Бердчане конструируют, моделируют и программируют своих роботов и многое другое интересное. О том как это всё устроено и как попасть в самый настоящий детский технопарк сегодня в нашем репортаже. (В БОЛЬШОМ ФОТОРЕПОРТАЖЕ)

Выявить интерес к профессии можно уже сегодня

На сегодняшний день в Бердске уже пятый год работает уникальный в своём роде по сути детский технопарк. Кружок робототехники SW Robot — это детская образовательная организация инженерно-технологического профиля, которая укомплектована самым современным оборудованием и специализированным программным обеспечением, предназначенные для решения задач в области настоящей робототехники а также двумерного и трехмерного проектирования.

Детский кружок робототехники и программирования приглашает к себе на занятия ребят от 8 лет. К нам всегда можно прийти и попробовать свои силы на первом бесплатном занятии, что позволит в какой-то степени определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет.

В кружке дети не занимаются сборкой готовых схем всем известных пластмассовых брендовых конструкторов.

Все проекты выполняются, можно сказать, с нуля на самых настоящих электронных платах и микроконтроллерах, а корпуса для будущих устройств и поделок ребята сами проектируют и вырезают в собственной лаборатории на станках ЧПУ и 3D принтерах. Поэтому на сегодня, без преувеличения, наш Бердский детский кружок можем назвать детским технопарком.

Целью и задачей кружка робототехники является в первую очередь значительно улучшить качество обучения в области IT технологий и программирования. Сейчас в некоторых школах Бердска и Новосибирска существуют инженерные классы, где ребятам в большей степени преподается теория тех или иных дисциплин технической направленности и в меньшей практика, а то и вообще отсутствует как таковая. А практика это и есть та сущность дела и материальное действие, когда ребёнок становится разработчиком и творцом своей гениальной мысли.

В нашем кружке дети занимаются не только сборкой механических частей проекта, но также изучают и реализовывают: программирование на Scratch, Си++, Python, 3D моделирования прототипа устройства, написание программных прошивок для управления роботом со смартфона/планшета. Такие занятия способствуют раскрытию инженерных талантов ребёнка в школьном возрасте. Пускай ребёнок не везде преуспевает в вышеперечисленных направлениях, но всё равно он находит ту нишу, в которой лучше всего получается. Именно так и никак по-другому должна строиться работа по освоению IT направления в школьной возрасте. Всё должно сплетаться и интегрироваться между собой.

Записать ребёнка на занятия в Бердске вы можете по тел. +7-(383)380-40-40 или оставить заявку на сайте.

Ну а теперь самое интересное с наших занятий БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

На первых занятиях ребята изучают простейшую элементную базу: светодиоды, резисторы, провода и конечно моторчики !

Схема соединения первичная документация наших устройств. Без неё никак

Собираем макет лифта: электромотор, трос, кабина и противовес- всё как у настоящего лифта. Программную часть ребята пишут на S4A Scratch или Arduino IDE, как говорится кто чем владеет

Ага, что- то пошло не так, начинаем разбор полётов

Участие в различных олимпиадах и соревнованиях — не отъемная часть нашей деятельности.Авторский проект Петра Великого, 9 класс, 5 школы г. Бердска, выступает на 56-й ежегодной Международной научной студенческой конференции МНСК-2018 в ВКИ НГУ в школьной подсекции.

Лаборатория пайки — одно из самых желанных и интересных мест в нашем кружке робототехники пожалуй для любого ребёнка

Самый настоящий лазерный ЧПУ станок! Позволяет из таких привычных нам листовых материалов как пластик, акрил или фанера вырезать сложные детали с высокой точностью 0,01 мм, которые в будущем служат основой наших устройств

А вот пример, как говорится далеко ходить не надо ! Самые настоящие 3D очки виртуальной реальности, только из фанеры сделаны своими руками. Здесь прямо в нашей лаборатории

Катушка Тесла — способна на расстоянии без каких- либо проводов безопасно зажечь обычную люминесцентную лампу прямо в руках. Показывают ли такие физические опыты в вашей школе на уроках физики?

Скорей всего нет, в нашей лаборатории каждый ребенок собирает, паяет и наматывает такую катушку сам.

И самое главное забирает свою поделку домой!

Яйцебот(Яйцекрутка) — принтер для нанесения изображения маркером на обычные куриные яйца. Собран и запрограммирован учениками в канун пасхи 2019 года

Хотите чтобы ваш ребёнок закончил настоящую IT школу робототехники и программирования ?

Тогда записывайтесь пока есть свободные места!

Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете

по тел. +7 (383) 380-40-40

или на сайте www.sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки

Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

на правах рекламы