На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей россияне

Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — 10 лет, средняя сумма — около 300 тыс. рублей.

44% клиентов копят на образование сыновей, 41% — на образование дочерей, а 15% — откладывают деньги на будущую учебу племянников или внуков

На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей

Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — 10 лет, средняя сумма — около 300 тыс. рублей.

44% клиентов копят на образование сыновей, 41% — на образование дочерей, а 15% — откладывают деньги на будущую учебу племянников или внуков.

За год на будущее образование детей при помощи накопительного страхования жизни начали копить 40 тыс. клиентов Сбербанка.

29 августа 2019 года, Москва — Перед началом нового учебного года дочерняя компания Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» — проанализировала данные о клиентах, которые откладывают на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования. Средний срок накоплений на эту цель составляет около 10 лет, средняя сумма — почти 300 тыс. рублей. Чаще всего договоры накопительного страхования на будущее образование заключают женщины в возрасте около 38 лет. А 15% клиентов хотят накопить на обучение в вузе племянников или внуков.

Дочерняя компания Сбербанка — «Сбербанк страхование жизни» — предлагает клиентам две страховые программы накоплений на образование — «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». За календарный год — с конца августа 2018 года по конец августа 2019 года — при помощи этих программ на будущее образование начали копить 40 тыс. клиентов Сбербанка.

Активнее всего копят с помощью накопительного страхования жизни родители из Москвы — более 5 тыс. клиентов (15%), Московской области — почти 2,7 тыс. (8%), Краснодарского края — 1,5 тыс. (4%), Ростовской и Свердловской областей — примерно по 1 тыс. договоров (по 3% от общего количества). Род занятий клиентов, которые копят на образование детей, самый разный. Среди них — работники образовательной сферы, менеджеры, продавцы, водители, медработники, бухгалтеры, инженеры, а также домохозяйки и пенсионеры.

16% клиентов планируют отложить деньги на высшее образование детей за пять лет. Почти половина клиентов — 48% от общего количества — заключают договор накопительного страхования на 6-10 лет. Около трети собираются формировать накопления в течение 11-15 лет, а 4% — будут копить 16 и более лет.

84% клиентов по программам НСЖ хотят накопить на будущее образование детей 250-350 тыс. рублей. 6% клиентов планируют отложить 350-450 тыс. рублей, еще 6% — 450-550 тыс. рублей. Около 1600 договоров заключены для того, чтобы накопить на образование от 650 тыс. до 1 млн рублей. Средний ежемесячный взнос по программе детского накопительного страхования составляет около 3000 рублей.

Чаще о необходимости копить деньги на высшее образование детей задумываются мамы: 72% договоров накопительного страхования заключили женщины, 28% — мужчины. Копить на образование начинают совсем молодые родители: 5% клиентов по этим программам еще не исполнилось 25 лет. Клиентов в возрасте 26-35 лет — 35%, а в возрасте 36-45 лет — 39%. Заключают договоры и люди более зрелого возраста: пятой части клиентов по этим программам — от 46 до 55 лет, а около 800 договоров заключили люди старше 56 лет.

На образование сыновей копят несколько чаще, чем на будущее обучение дочерей: 45% и 41% от общего количества договоров НСЖ соответственно. При этом на будущее образование детей откладывают не только родители, но и ближайшие родственники: 15% договоров заключены в интересах внуков и племянников.

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиент может бесплатно воспользоваться услугой налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

Источник: пресс-служба Сбербанка