За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело

Массового убийства животных в Советском районе полиция не зафиксировала.

Изуродованный труп своего кота Мартина нашла в мусорке девушка в Академгородке

6 августа в Советском районе Новосибирска в полицию поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями, сообщает ГУ МВД по НСО.

После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы.

В совершении противоправного деяния подозревается несовершеннолетняя жительница района. Проводится дальнейшее расследование.

Напомним, что коту Мартину отрезали лапы и сняли скальп.

Информация о массовом убийстве животных в Советском районе не соответствует действительности.

