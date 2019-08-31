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За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело

21:19 31.08.2019 Фото: Change.org
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Массового убийства животных в Советском районе полиция не зафиксировала.

За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело
Изуродованный труп своего кота Мартина нашла в мусорке девушка в Академгородке

6 августа в Советском районе Новосибирска в полицию поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями, сообщает ГУ МВД по НСО.

После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы.

В совершении противоправного деяния подозревается несовершеннолетняя жительница района. Проводится дальнейшее расследование.

Напомним, что коту Мартину отрезали лапы и сняли скальп.

Информация о массовом убийстве животных в Советском районе не соответствует действительности.

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