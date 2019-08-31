Продукты для оздоровления ваших почек

Например, укроп. — один из лучших доступных продуктов для оздоровления почек и мочевыводящих путей.

Медики рекомендуют ежедневно съедать одно-два яблока

Чтобы в работе почек не было сбоев, важно включать в рацион питания продукты, которые могут улучшать состояние почечных тканей и поддерживать их здоровые функции.

Укроп. Один из лучших доступных продуктов для оздоровления почек и мочевыводящих путей. Употребление укропа дает выраженный мочегонный и спазмолитический эффект, помогает очищать мочевыводящие пути от соли и песка, облегчает симптомы цистита и почечной колики. Для лечения обычно используют семена укропа.

Яблоки. Эти фрукты — натуральный диуретик, который защищает от застаивания жидкостей и помогает предотвратить развитие мочекаменной болезни. Медики рекомендуют ежедневно съедать одно-два яблока.

Груши. Отвар из сушеных плодов, а также грушевый сок часто назначаются врачами как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Груши активизируют процессы выведения из организма уратов и оксалатов, формирующих камни.

Лимон. Несмотря на кислоту лимонный сок известен своим свойством подщелачивать мочу и усиливать выведение солей мочевой кислоты и оксалатов.

Арбуз. Его мякоть обладает выраженным мочегонным действием и содействует интенсивному очищению мочевыводящих путей, солей и мелких камешков. В то же время при изначально нездоровых почках есть арбуз следует только после консультации с врачом.

Огурцы. Еще один великолепный представитель отряда доступных практически всем продуктов, помогающих поддерживать здоровье почек. Благодаря употреблению огурцов в организме снижается уровень мочевой кислоты.

Источник: МедикФорум