31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Продукты для оздоровления ваших почек

20:57 31.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Например, укроп. — один из лучших доступных продуктов для оздоровления почек и мочевыводящих путей.

Продукты для оздоровления ваших почек
Медики рекомендуют ежедневно съедать одно-два яблока

Чтобы в работе почек не было сбоев, важно включать в рацион питания продукты, которые могут улучшать состояние почечных тканей и поддерживать их здоровые функции.

Укроп. Один из лучших доступных продуктов для оздоровления почек и мочевыводящих путей. Употребление укропа дает выраженный мочегонный и спазмолитический эффект, помогает очищать мочевыводящие пути от соли и песка, облегчает симптомы цистита и почечной колики. Для лечения обычно используют семена укропа.

Яблоки. Эти фрукты — натуральный диуретик, который защищает от застаивания жидкостей и помогает предотвратить развитие мочекаменной болезни. Медики рекомендуют ежедневно съедать одно-два яблока.

Груши. Отвар из сушеных плодов, а также грушевый сок часто назначаются врачами как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Груши активизируют процессы выведения из организма уратов и оксалатов, формирующих камни.

Лимон. Несмотря на кислоту лимонный сок известен своим свойством подщелачивать мочу и усиливать выведение солей мочевой кислоты и оксалатов.

Арбуз. Его мякоть обладает выраженным мочегонным действием и содействует интенсивному очищению мочевыводящих путей, солей и мелких камешков. В то же время при изначально нездоровых почках есть арбуз следует только после консультации с врачом.

Огурцы. Еще один великолепный представитель отряда доступных практически всем продуктов, помогающих поддерживать здоровье почек. Благодаря употреблению огурцов в организме снижается уровень мочевой кислоты.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть проблемы с почками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей россияне
21:44 31-08-2019
На образование сыновей копят чаще, чем на образование дочерей россияне
За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело
21:19 31-08-2019
За убийство кота Мартина в Академгородке против несовершеннолетней возбудили уголовное дело
Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи 1
21:06 31-08-2019
Начало деменции: сонливость в течение дня и бодрствование среди ночи
Продукты для оздоровления ваших почек
20:57 31-08-2019
Продукты для оздоровления ваших почек
Задушила годовалого сына и закопала в огороде мать в Башкортостане 2
20:25 31-08-2019
Задушила годовалого сына и закопала в огороде мать в Башкортостане
Пес на цепи насмерть загрыз годовалого мальчика в деревне Волгоградской области
20:18 31-08-2019
Пес на цепи насмерть загрыз годовалого мальчика в деревне Волгоградской области
Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве 3
20:12 31-08-2019
Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве
БердскПо ложному доносу в ГУЛАГ за "дележку супа и хлеба" отправили репрессированного отца жительницы Бердска 1
13:52 31-08-2019
По ложному доносу в ГУЛАГ за
БердскОтказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска 2
12:34 31-08-2019
Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска
Ураган сорвал крыши с домов, дома культуры, вырвал с корнем деревья в селе Березовка Новосибирской области 1
11:15 31-08-2019
Ураган сорвал крыши с домов, дома культуры, вырвал с корнем деревья в селе Березовка Новосибирской области