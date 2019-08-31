Задушила годовалого сына и закопала в огороде мать в Башкортостане

Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло.

Следователи на месте трагедии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении годовалого ребенка (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ) по подозрению в совершении убийства задержана мать ребенка.

Как сообщалось ранее, 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа 2019 года у себя в частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение своего годовалого сына. По данному факту органами СУ СК России по Республике Башкортостан незамедлительно возбуждено уголовное дело. Осуществлялись массированные поисковые мероприятия, координируемые следственной группой органов Следственного комитета России по Республике Башкортостан во взаимодействии с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольческих отрядов и местных жителей, допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также местные жители.

Сотрудниками отдела криминалистики следственного управления была грамотно выстроена тактика допроса, представлены собранные доказательства и установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате последняя дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка.

Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его.

Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.