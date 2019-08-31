Пес на цепи насмерть загрыз годовалого мальчика в деревне Волгоградской области

Мальчик вышел из дома и пошел на соседний участок, где была собака. Мать вырвала из пасти сына, который умер по пути в больницу.

Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами

Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка по факту гибели годовалого мальчика в результате нападения собаки.

По предварительным данным, ребенок проживал в одном из населенных пунктов Нехаевского района вместе с родителями, а также старшими братьями и сестрами. 31 августа около 12 часов он самостоятельно вышел во двор домовладения и направился на соседний участок, где находилась на привязи собака. В какой-то момент пес накинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами. Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.