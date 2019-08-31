Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве

На акцию пришли более 1000 человек. Среди них — недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, политик Григорий Явлинский.

Любовь Соболь не допустили до выборов

В центре Москвы проходит несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли более 1 тыс. человек. Участники шествия уже прошли от станции метро «Чистые пруды» до Рождественского бульвара.

Шествие должно закончиться у Новопушкинского сквера. В числе участников акции — недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, политик Григорий Явлинский, гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин.

Ранее в центре Москвы задержали двоих активистов незарегистрированной и запрещенной партии «Другая Россия». Они провели акцию в защиту свободы собраний: активисты повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности.



На сегодняшний день, 31 августа, также планировалась акция Либертарианской партии России (ЛПР), но мэрия отказала в согласовании мероприятия. Партия попыталась опротестовать это решение в суде, тот признал отказ мэрии законным.

Напомним, с июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы.

Несогласованные митинги прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. человек, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Источник: Коммерсантъ