Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве

В центре Москвы проходит несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли более 1 тыс. человек. Участники шествия уже прошли от станции метро «Чистые пруды» до Рождественского бульвара.
Шествие должно закончиться у Новопушкинского сквера. В числе участников акции — недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, политик Григорий Явлинский, гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин.
Ранее в центре Москвы задержали двоих активистов незарегистрированной и запрещенной партии «Другая Россия». Они провели акцию в защиту свободы собраний: активисты повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности.
Напомним, с июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы.
Несогласованные митинги прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. человек, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.
Источник: Коммерсантъ
самим то"организаторам" не стыдно?