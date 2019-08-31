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Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве

20:12 31.08.2019 Фото: © Фото из аккаунта www.instagram.com/sobollubov/
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На акцию пришли более 1000 человек. Среди них — недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, политик Григорий Явлинский.

Несогласованное шествие против политических репрессий проходит в Москве
Любовь Соболь не допустили до выборов

В центре Москвы проходит несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. По оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришли более 1 тыс. человек. Участники шествия уже прошли от станции метро «Чистые пруды» до Рождественского бульвара.
Шествие должно закончиться у Новопушкинского сквера. В числе участников акции — недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь, политик Григорий Явлинский, гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин.
Ранее в центре Москвы задержали двоих активистов незарегистрированной и запрещенной партии «Другая Россия». Они провели акцию в защиту свободы собраний: активисты повесили баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!» на здании столичного департамента региональной безопасности.

На сегодняшний день, 31 августа, также планировалась акция Либертарианской партии России (ЛПР), но мэрия отказала в согласовании мероприятия. Партия попыталась опротестовать это решение в суде, тот признал отказ мэрии законным.

Напомним, с июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство акций властями не санкционированы.

Несогласованные митинги прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. человек, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Источник: Коммерсантъ

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От редакции

Почему не успокоятся?

Аноним, 31 августа 2019 22:10
1 тысяча человек в Москве - это даже не смешно
самим то"организаторам" не стыдно?
Поросёнок Пётр, 31 августа 2019 22:51
1000 человек по данным МВД и Первого канала, ну, вы сами же прекрасно понимаете, что это, опять-таки случай, так называемого вранья Было на много больше.
Поросёнок Пётр, 31 августа 2019 22:49
В этот раз полицаи и "гвардейцы кардинала" не стали зверствовать и о чудо, никаких "массовых беспорядков" почему-то не случилось, хммм.......

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