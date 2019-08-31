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Годовалого мальчика нашли мертвым под кучей навоза в доме матери в Башкирии

11:06 31.08.2019 Фото: Лиза Алерт
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Несколькими часами ранее его мать Юлия Хабирова рассказала следователям, что вынесла ребенка живым в одеяле лилового цвета и положила в куст крапивы.

Годовалого мальчика нашли мертвым под кучей навоза в доме матери в Башкирии
Тело пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии нашли во дворе дома матери

Стало известно, где нашли годовалого Тимура Хабирова, который пропал 29 августа из собственной кроватки. Со слов односельчан, поиски свернули в 2 часа ночи 31 августа в связи с тем, что тело малыша обнаружили во дворе дома матери ребенка. По предварительным данным, его закопали под слоем навоза. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Несколькими часами ранее его мать Юлия Хабирова рассказала следователям, что вынесла ребенка живым в одеяле лилового цвета и положила в куст крапивы. Женщина даже показала место, однако ей никто не верил. Для чего были приведены ею эти факты, остается загадкой. Возможно, она хотела запутать следствие.
Напомним, что новость о пропаже годовалого ребенка из собственного дома облетела всю Башкирию 29-го августа. Его мать заявила в полицию, что в 12 ночи уложила сына спать, в два часа ночи покормила, а в 5:30 не обнаружила его в кровати. Отметим, что ребенок спал в отдельной комнате.

На поиски ребенка немедленно выдвинулись полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и неравнодушные сельчане. Следователи через несколько часов возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В качестве подозреваемых в отделение на допрос привезли мать ребенка, ее бывшего сожителя (по совместительству отца ребенка, Дениса Ткачева), а также неизвестного 39-летнего мужчину (предположительно, ухажера матери).

Следователи отрабатывали самые разные версии – от похищения до убийства. К сожалению, живым Тимура Хабирова найти не удалось. Странно, но в ту ночь никто из соседей не слышал ни шума, ни плача.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто причастен к смерти малыша и за что с ним так жестоко расправились.

Источник: КP.RU

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