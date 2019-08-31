Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска

1 сентября школьники после каникул сядут за парты. Как правило, все ученики дарят учителям цветы.
— Вчера было родительское собрание и наш классный руководитель попросила не дарить ей 30 букетов, а перевести деньги нуждающимся в помощи детям, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Ольга Старосветская.
Родители решили подарить общий букет.
— Зачем дарить цветы, которые назавтра завянут, если можно сделать доброе дело и перечислить деньги бердчанину Дане Мешкову, — поддержали родители.
В Новосибирске проходит акция «Дети вместо цветов». Организаторы предложили деньги приготовленные на букеты учителям направить в детские дома.