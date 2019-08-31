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Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска

12:34 31.08.2019, Елена Белоусова Фото: из архива Экономического лицея
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Учащиеся 2 Б решили пожертвовать «цветочные» деньги на помощь ребенку. А учителю подарят один общий букет.

Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска
Родители учащихся 2 Б решили пожертвовать «цветочные» деньги на помощь ребенку

1 сентября школьники после каникул сядут за парты. Как правило, все ученики дарят учителям цветы.
— Вчера было родительское собрание и наш классный руководитель попросила не дарить ей 30 букетов, а перевести деньги нуждающимся в помощи детям, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Ольга Старосветская.
Родители решили подарить общий букет.

— Зачем дарить цветы, которые назавтра завянут, если можно сделать доброе дело и перечислить деньги бердчанину Дане Мешкову, — поддержали родители.
В Новосибирске проходит акция «Дети вместо цветов». Организаторы предложили деньги приготовленные на букеты учителям направить в детские дома.

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От редакции

Ваши дети дарят цветы учителям?

Аноним, 31 августа 2019 16:45
Доброе дело сделать -это хорошо, но не таким образом. С чего учительница взяла, что все родители её учеников собирались покупать ей цветы?Я знаю и вижу, что много бабушек везут цветы с дачи своим внукам. А она обязала целый класс "покупать" ей цветы. На собрании промолчат, а потом в разговоре со знакомыми будут возмущаться. Нельзя обязывать всех делать добро.

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