Отказались от букетов на 1 сентября второклассники из экономического лицея Бердска

Учащиеся 2 Б решили пожертвовать «цветочные» деньги на помощь ребенку. А учителю подарят один общий букет.

Родители учащихся 2 Б решили пожертвовать «цветочные» деньги на помощь ребенку

1 сентября школьники после каникул сядут за парты. Как правило, все ученики дарят учителям цветы.

— Вчера было родительское собрание и наш классный руководитель попросила не дарить ей 30 букетов, а перевести деньги нуждающимся в помощи детям, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Ольга Старосветская.

Родители решили подарить общий букет.

— Зачем дарить цветы, которые назавтра завянут, если можно сделать доброе дело и перечислить деньги бердчанину Дане Мешкову, — поддержали родители.

В Новосибирске проходит акция «Дети вместо цветов». Организаторы предложили деньги приготовленные на букеты учителям направить в детские дома.