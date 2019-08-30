Взрывов не было: горел мусор в Искитиме, но по огромному столбу дыма на видео — сомнительно

Очевидцы пожара утверждают, что слышали хлопки. Дежурный по городу сообщил, что никаких взрывов не было, мусор потушили за 5 минут.



Видео с 20-метровым черным столбом дыма от пожара на заводе “Теплоприбор” в Искитиме

Сегодня, 30 августа, в Искитиме на улице Пушкина произошел крупный пожар. Черный столб дыма высотой в двадцать метров поднялся над местом возгорания. ЧП произошло на территории завода «Теплоприбор», где часть территории заброшена, часть арендуется частниками. Рядом расположен магазин «Низкоцен», пишет сайт Весь Искитим.

Очевидцы, приславшие видео в редакцию «Весь Искитим», говорят, что были слышны хлопки похожие на взрывы.

В Единой диспетчерской службе Искитима сайту «Весь Искитим» сообщили, что пожар произошел из-за горения мусора. Спасатели утверждают, что пожар был совсем небольшой.

— Ничего там не взрывалось! Там горел мусор просто, поэтому был черный дым. Это было около трех часов дня. Потушили очень быстро — за 5 минут, — сказал дежурный.

Смотрите, как полыхал пожар на видео