Шум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском

Вертолеты военной авиации мешают шумом бердачанам

Военные вертолеты летают над Бердском в рамках военных учений, об этом сегодня, 30 августа, рассказал « Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Напомним, что летающие над головами вертолеты военной авиации приводят в ужас бердчан. В редакцию поступали регулярные сообщения и жалобы на шум над головой.

— Над Бердском летает армейская авиация части, которая дислоцируется в городе Обь. Вертолетного полка, который раньше был в Бердске. Проходят учения. У них согласованы маршруты, летчики учатся летать. Они отрабатывают полеты вечерние и ночные, — рассказал Владимир Николаевич.

Также Владимир Захаров отметил, что вертолеты летают на высоте не менее тысячи ста метров. Им нужно видеть город, узнавать различные ориентиры. Тогда как жители микрорайона заверяют, что высота от земли до железных птиц не более 50 метров. При этом пилот совершает авиационный маневр, задерживаясь в небе: крен направо, а затем налево.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ Владимир Горбунов, отметил, что в авиации негласно существует традиция «приветствия». Для этого пилоту необходимо выполнить крен вправо, а затем влево. Так сказать. «помахать рукой». Однако Владимир Горбунов не допускает, что военный вертолет мог низко пролетать над крышами домов бердчан.

Бердчанам удалось дозвониться до военного комиссара Бердска. Он посоветовал обращаться с заявлением в полицию или прокуратуру Бердска. Но жители лишь хотели призвать к порядку, а не наказывать пилотов.

Учения продлятся до 6 сентября. Горожанам остается подождать всего неделю.