Отпустил под залог в 200 тыс. рублей из СИЗО фигуранта дела обрушения стены насосной станции суд Новосибирска

Общая площадь обрушения — около 350 квадратных метров

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде денежного залога главному инженеру Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Александру Петрову по делу об обрушении стены насосной станции в Новосибирске, в результате чего погибли трое рабочих, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из суда.

«Суд постановил: избрать Петрову меру пресечения в виде залога 200 тыс. рублей», — огласила решение судья Мария Шишкина.

Как сообщалось, информация об обрушении стены реконструируемой двухэтажной насосной станции «Сибирской генерирующей компании» (СГК, входит в СУЭК) на улице Ударной в Новосибирске поступила в среду в 12:20 по местному времени. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

Общая площадь обрушения — около 350 квадратных метров.

На месте обрушения работали восемь человек, трое из них погибли, один госпитализирован с переломом ноги.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек). Кроме Петрова были также задержаны исполнительный директор АО «Сибирьэнергомонтаж» Алексей Бочаров и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Михаил Павлов.

Источник: Интерфкс