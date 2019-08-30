Воробьи захватили планету: Рисовать граффити запрещает РЭС на своих подстанциях в Бердске

Сегодня, 30 августа, специалисты Региональных электросетей прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» какая опасность ждет подростков, рисующих граффити на будках электро подстанций. Напомним, что на остановках, трансформаторных будках и ларьках Бердска появляются изображения воробья. Они создаются в граффити по трафарету и появляются во многих других городах. Воробья придумал некий Станислав, он распространяет его трафарет по всем городам России. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Сибирская птица» и даже карта передвижения птицы.
Портреты воробья появляется и на опасных объектах — будках и подстанциях РЭС. В частности одно изображение было замечено у ТЦ «Меркурий» в Бердске и на подстанции под Искитимом.
Чтобы узнать опасно ли это увлечение для подростков, «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в Региональные электросети. В своем ответе специалисты РЭС отмечают, что опасными считаются абсолютно все объекты электросетей: трансформаторные подстанции, электрощитовые, воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и их опоры, кабельные линии электропередачи и все другие установки. Для предупреждения на таких объектах висят знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», табличка «Стой! Напряжение».
— Стены и наружные элементы подстанций не находятся под напряжением, но АО «РЭС» все равно не согласовывает размещение любых рисунков на них. Граффити на трансформаторных будках могут создать у детей иллюзию безопасности, и повлечь желание проникнуть в него, — подчеркивают сотрудники Электросетей.
К тому же рисунки могут отвлечь от знаков безопасности. Также специалисты РЭС подчеркнули, что при обнаружении посторонних изображений на объектах электросетей, они закрашивают их.