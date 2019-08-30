Воробьи захватили планету: Рисовать граффити запрещает РЭС на своих подстанциях в Бердске

Рисунки воробья появляются на трансформаторных будках

Сегодня, 30 августа, специалисты Региональных электросетей прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» какая опасность ждет подростков, рисующих граффити на будках электро подстанций. Напомним, что на остановках, трансформаторных будках и ларьках Бердска появляются изображения воробья. Они создаются в граффити по трафарету и появляются во многих других городах. Воробья придумал некий Станислав, он распространяет его трафарет по всем городам России. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Сибирская птица» и даже карта передвижения птицы.

Портреты воробья появляется и на опасных объектах — будках и подстанциях РЭС. В частности одно изображение было замечено у ТЦ «Меркурий» в Бердске и на подстанции под Искитимом.

Чтобы узнать опасно ли это увлечение для подростков, «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в Региональные электросети. В своем ответе специалисты РЭС отмечают, что опасными считаются абсолютно все объекты электросетей: трансформаторные подстанции, электрощитовые, воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и их опоры, кабельные линии электропередачи и все другие установки. Для предупреждения на таких объектах висят знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», табличка «Стой! Напряжение».

— Стены и наружные элементы подстанций не находятся под напряжением, но АО «РЭС» все равно не согласовывает размещение любых рисунков на них. Граффити на трансформаторных будках могут создать у детей иллюзию безопасности, и повлечь желание проникнуть в него, — подчеркивают сотрудники Электросетей.

К тому же рисунки могут отвлечь от знаков безопасности. Также специалисты РЭС подчеркнули, что при обнаружении посторонних изображений на объектах электросетей, они закрашивают их.