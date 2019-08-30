Автосервис — лучший друг автомобиля

Не каждый человек захочет обращаться к частному лицу или в «не заслуживающий доверие» гараж, которые называют себя СТО

Основным отличием автосервиса служит увеличение спектра предоставляемых услуг по отношению к классическим станциям технического обслуживания. Сюда входит не только стандартный ремонт транспортного средства, но и возможность осуществления покрасочных работ, гарантия на выполненную работу, покупка необходимых деталей и запчастей при необходимости, химчистка и помывка автомобиля, кафе и гостиницы для посетителей, стоянка авто и хранение шин и т.д. Развитие такой отрасли предпринимательства также характеризуется повышением качества оборудования, которое используется при обслуживании машины. Также стоит отметить, что автосервисы имеют сертификаты и разрешения на осуществление своей деятельности, что подразумевает более качественное отношение к данной работе. Не каждый человек захочет обращаться к частному лицу или в «не заслуживающий доверие» гараж, которые называют себя СТО. Для любого автовладельца будет лучше и безопаснее направиться в известный, имеющий хорошую репутацию сервис, чтобы со спокойной душой доверить своего «железного коня» в руки мастера.

Если рассматривать ситуацию в целом, то практически любая станция технического обслуживания, которая заботится о своих клиентах, имеет широкий спектр услуг и высокотехнологическое оборудование. У них статус именно автосервиса, хотя может называться и СТО. Для простых граждан, не знающих всех тонкостей в области ремонта и обслуживания транспортных средств, аббревиатура «СТО» является более понятной и вызывает больше доверия, чем «сервис». Но в принципе это одно и то же.

Широкое распространение автосервисов в России обусловлено рядом причин:



1. Повышение количества автопарка в городах, с преобладанием иномарок, обращение с которыми несколько отличается от ремонта отечественных автомобилей.2. Увеличение спроса на корпоративное обслуживание машин от различных предприятий. Не каждая фирма может иметь в своем штате сотрудников, которые будут налаживать работу транспорта, что в свою очередь подталкивает их к обращению в сервисные центры.3. Практически каждый сервис имеет договор о сотрудничестве с производителями запчастей, расходных материалов, масел и других автомобильных вещей. Это выгодно для обеих сторон, что увеличивает денежный оборот деятельности сервисов, а также это не может не радовать потребителей, поскольку реализация таких товаров непосредственно в автосервисах осуществляется несколько дешевле, чем в магазинах.

Еще одной особенностью служит наличие автосервисов при официальных дилерах по продаже автомобилей. При покупке нового автомобиля, на него распространяется гарантия обслуживания в сервисе именно этого салона. Усложнение конструкций машины не позволяет осуществлять ее ремонт в «гаражном» сервисе, из-за отсутствия надлежащего оборудования и навыков, которые необходимы. Именно поэтому представители какой-либо марки автомобиля осуществляют ремонт в своих официальных сервисных центрах.

Обслуживание и ремонт автомобилей является весьма прибыльным делом, но оно может существовать только при правильном и современном управлении и организации. Основными тенденциями для получения прибыли служат увеличение количества выпускаемых автомобилей, как российского, так и иностранного производства, развитие дорожной сети и ее качества, повышение благосостояния населения, желающих приобрести автомобиль.

Качество же самих автосервисов должно складываться из нескольких пунктов (по европейским стандартам):

— быстрая и эффективная офисная работа – оформление документов, договоров, заказов;

— разумность ценовой политики за предоставляемые услуги;

— профессиональное техническое обслуживание;

— пунктуальность в работе – обслуживание в точно назначенный день и час;

— доставка автомобиля после ремонта (по договоренности);

— доброжелательность и приветливость сотрудников автосервиса.

В заключении стоит отметить, что развитие автосервисов в современном мире – это не только роскошь для автовладельцев, но и прямая необходимость. В любой момент может произойти поломка, которую необходимо быстро и качественно устранить. Для большей надежности стоит обращаться к проверенным специалистам, которые знают свое дело не по наслышке, а мастерски устраняют возникающие трудности. Ведь исправное состояние автомобиля – залог безопасности и спокойствия водителя на дороге.