Мама пятерых детей из Бердска: Я не эмансипированная женщина

Татьяна Рабцева призналась, что ей повезло, 21 год назад она сломала ногу и ей встретился добрый и сильный муж . Поэтому 5 детей — для семьи никогда не были проблемой.

Семья Рабцевых маленьким детям не дают гаджеты

Мама пятерых детей Татьяна Рабцева призналась, если вы чувствуете в себе внутреннюю потребность, то рожайте. Дети — самое большое счастье на земле! Татьяна Рабцева, мама пятерых детей. Первый ребенок появился в 22 года, а пятый в 34. В их большом семействе шутят: «у нас четыре сыночка и лапочка-дочка». В 2018 году Татьяна получила знак отличия «За материнскую доблесть».

— Мне всегда казалось, что у меня будет много детей – трое. Но никак не ожидала, что их будет пять, — призналась Татьяна.

Утро многодетной бердчанки начинается в 6.30 с приготовления завтрака. Татьяна варит две кастрюли каши, не потому что дети много едят, просто одни любят манку, а другие кукурузную.

Она привыкла, что с неугомонной малышней все время что-нибудь случается. Поэтому у нее в сумочке всегда домашняя аптечка.

История взаимоотношений с мужем началась давно. Еще в 20 лет.

— Мы поехали кататься на лыжах, и я сломала ногу. Один из отдыхающих друзей так сильно забеспокоился обо мне, что позвонил в больницу, поинтересовался, как мое самочувствие. Когда мне сняли гипс, на третий день позвал меня замуж, а на четвертый я согласилась. Он понравился мужественностью и скромностью.

Секрет крепкого брака женщина видит в умении уступать и отодвинуть свои интересы на задний план.

— Я не эмансипированная женщина. Я считаю, что жена — помощница мужу. Не должна лидировать. Мы не распределяем семейные обязанности. Помогаем друг другу. Муж может помыть посуду, приготовить ужин.

Семья Рабцевых воспитывает детей своим примером.

Мы стараемся оградить детей от внешнего агрессивного влияния. Маленьким детям не даем гаджеты.

— Я много вижу многодетных семей. В Бердске неплохая демографическая ситуация. Женщина рожает не потому, что государство помогает. Это идеология.

Наша землячка не только воспитывает детей, но и пишет стихи, рассказы, сказки. Писательский талант она открыла в 36 лет. Когда подрос пятый ребенок, потянуло к творчеству.

У Татьяны папа — поэт, она в детстве засыпала под стук печатной машинки. В августе вышло долгожданное творение: «Вовка идет в детский сад».

В семье Рабцевых четыре мальчика. В числе основополагающих качеств мужчины — это принимать решения и отвечать за них.

Старший сын служит в армии. Там мальчик превращается в мужчину. А мужчина должен быть сильным.

В 41 год Татьяна прекрасно выглядит. Никогда не считала калории, не сидела на диете. Все время в движении. Не пользуется косметикой.

Мама любит спать

— Я, как и все мамы, мечтаю выспаться. Маленьких уложу в обед и сама на несколько минут прилягу отдохнуть. Сын в школьном сочинении на тему, чем увлекается ваша мама, написал: Моя мама Таня любит спать, — смеется Татьяна.

Чем старше я становлюсь, тем понимаю, что мне повезло, что 21 год назад я сломала ногу и мне встретился мой муж. Добрый и сильный муж стал моей опорой. Поэтому 5 детей — никогда не были проблемой. Ждать малыша, думать, каким он будет, целовать его, — ни с чем несравнимые эмоции! Те, у кого есть дети, меня поймут. Да, мы живем в непростое время. Но когда было легко? Если вы чувствуете в себе внутреннюю потребность, то рожайте. Дети — самое большое счастье на земле!

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Уделяйте внимание детям

-Современная жизнь такова, что многим мамам приходиться выходить на работу, когда детям едва исполнилось три года. А дошкольный возраст — время, когда идет становление личности. Поэтому, очень важно проводить как можно больше времени с детьми. Даже если вы устали, найдите время для спокойной беседы с ребенком. Почитайте сказку, обсудите, какие приятные события случились у них за день в садике или школе.

Не ругайте детей

Нужно больше хвалить ребенка, стараться не ругать за какие-то мелкие проступки. Направлять его. Помогать исправлять ошибки. Никогда не наказывать с раздражением. Ребёнок всегда должен чувствовать любовь и поддержку.

Чаще обнимайте и целуйте

Тактильный контакт дает ребенку ощущение важности. Целуя и обнимая сына и дочку, родители дают понять: что бы ни случилось в мире, дома его всегда поддержат и поймут!

Автор видео Елена Белоусова

