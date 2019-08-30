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Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова

17:45 30.08.2019 Фото: pixabay
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Министр Минздрава отметила, что должно быть также понимание нормы труда. «Очевидно, что совместительство должно иметь ограничение сверху», — уточнила министр.

Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова
Совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Нам нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене», — сказала Скворцова на пресс-конференции.
Она отметила, что должно быть также понимание нормы труда. «Очевидно, что совместительство должно иметь ограничение сверху», — уточнила министр.

Ранее Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения предложила закрепить для врачей первичного звена, врачей общей практики и узких специалистов минимальный уровень заработной платы в 170% от средней по региону.

Источник: РИА Новости

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