Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова

Министр Минздрава отметила, что должно быть также понимание нормы труда. «Очевидно, что совместительство должно иметь ограничение сверху», — уточнила министр.

Совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Нам нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене», — сказала Скворцова на пресс-конференции.

Она отметила, что должно быть также понимание нормы труда. «Очевидно, что совместительство должно иметь ограничение сверху», — уточнила министр.



Ранее Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения предложила закрепить для врачей первичного звена, врачей общей практики и узких специалистов минимальный уровень заработной платы в 170% от средней по региону.

Источник: РИА Новости