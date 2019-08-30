Задержан за взятку экс-глава Биотехнопарка Новосибирска

Экс-глава новосибирского Биотехнопарка задержан за взятку

В Новосибирске задержан бывший гендиректор управляющей компании Биотехнопарка Владимир Кожевников. Как сообщили “Ъ-Сибирь” источники, знакомые с ходом расследования, бывший топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн руб. от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. В качестве посредника в деле фигурирует Павел Шелеметьев. События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 года. Получить комментарий в следственном ведомстве не удалось.

В начале 2018 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнародовала результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств управляющей компанией «Биотехнопарк». С 2012 по 2018 годы в проект было вложено почти 1,2 млрд руб., при этом УК упорно продолжала работать в убыток. По итогам 2017 года убыток компании почти в десять раз превышал ее выручку. В 2015 году УК, утверждали аудиторы, бюджетными деньгами рассчиталась с ООО «Медиахолдинггрупп» за оборудование, которое лишь частично было поставлено в «Биотехнопарк», да и то спустя два года. Речь шла о десятках миллионов рублей.

В Новосибирске задержан бывший гендиректор управляющей компании Биотехнопарка Владимир Кожевников. Как сообщили “Ъ-Сибирь” источники, знакомые с ходом расследования, бывший топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн руб. от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. В качестве посредника в деле фигурирует Павел Шелеметьев. События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 года. Получить комментарий в следственном ведомстве не удалось.

В начале 2018 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области обнародовала результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств управляющей компанией «Биотехнопарк». С 2012 по 2018 годы в проект было вложено почти 1,2 млрд руб., при этом УК упорно продолжала работать в убыток. По итогам 2017 года убыток компании почти в десять раз превышал ее выручку. В 2015 году УК, утверждали аудиторы, бюджетными деньгами рассчиталась с ООО «Медиахолдинггрупп» за оборудование, которое лишь частично было поставлено в «Биотехнопарк», да и то спустя два года. Речь шла о десятках миллионов рублей.

Источник: Ъ-Сибирь