Специальные парковочные места для водителей с детьми создадут в России

Для водителей с детьми необходимо создавать специальные парковочные места

Идея дополнительно ограничивать скорость для водителей с детьми вряд ли будет работать на практике. Забота о таких автомобилистах должна заключаться не только в штрафах и ограничениях, но и в создании для них специальных парковочных мест. Их отсутствие отнимает у водителей с детьми лишнее время, и является одним из факторов превышения ими скорости, заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Ранее, начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил обсудить идею дополнительного ограничения скорости для водителей, перевозящих детей, сообщил «Коммерсант». «Если за городом скорость 90 км/ч, а на автомагистралях 110 км/ч, то, может, если ребенка перевозишь, то минус 20?» — отметил Михаил Черников. По данным Госавтоинспекции с 2012 г. число ДТП с участием детей стабильно снижалось. Однако, с начала нынешнего года этот показатель вновь увеличился на 1,2% (до 10,9 тыс. аварий). Число раненных в автоавариях детей также выросло на 1,6% (до 11,9 тыс.).

«Конечно, важно, чтобы все соблюдали правила и придерживались скоростного режима. Однако, предложенная инициатива вряд ли будет работать», – считает Васильев. Он пояснил, что вычленить в транспортном потоке автомобиль, который перевозит детей, весьма сложно. Можно внести номер транспортного средства в специальную базу, но сегодня водитель едет с детьми, завтра без них. «И как в этом случае штрафовать человека, который едет без детей с допустимой по общим правилам скоростью?», – спрашивает Васильев.

Он отметил, что забота об автомобилистах с детьми должна заключаться не только в штрафах и ограничениях. Для них также должна быть создана необходимая инфраструктура. Васильев пояснил, что в европейских странах около гипермаркетов, кинотеатров, а также социальных учреждений, например, поликлиник и т. д., созданы специальные парковочные места для водителей с детьми, которые обозначаются спецзнаками. И человеку уже не надо искать место, чтобы безопасно высадить детей из автомобиля и пересечь с ними проезжую часть.

«Нам также важно создавать благоприятные условия для семей с детьми, учитывая, что вектор развития страны направлен на их поддержку. Наряду с парковочными местами для инвалидов, которые прописаны ГОСТом, должны быть парковочные места для автомобилистов с детьми, которые также бы обозначались соответствующим знаком и выделяли преимущественное право парковки ближе к входным дверям того или иного здания», – отметил Васильев. Он подчеркнул, что парковочное место для семей с детьми должно быть большим и широким, чтобы можно было спокойно открыть двери авто, пристегнуть детей ремнями безопасности, выгрузить и загрузить коляску и т. д.

Отсутствие условий на парковке отнимает у водителей с детьми много времени, что также может вынуждать их впоследствии превысить скорость в попытках все успеть. Поэтому комфортные парковочные места для водителей с детьми могут стать одним из путей решения проблемы по снижению ДТП с участием детей, заключил Васильев.

Источник: onf.ru