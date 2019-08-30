Изменения с 1 сентября: расправятся с «билетной мафией», главы заменят нотариусов, повышенная стипендия студентов

В начале осени вступают в силу изменения в федеральном законодательстве. Например, с 4 сентября дрессировать собак можно будет только в охотничьих угодьях.

В начале осени вступают в силу изменения в федеральном законодательстве

В начале осени вступают в силу изменения в федеральном законодательстве.

Европротокол онлайн

С 1 сентября извещение о дорожно-транспортном происшествии в рамках страхования ОСАГО можно составить и направить в электронном виде. Водители – участники ДТП смогут воспользоваться для этого новой услугой на портале «Госуслуги». Форма электронного документа разработана Центробанком. При этом если виновник аварии не направит экземпляр европротокола, то это не будет считаться основанием для регрессного требования к виновнику.

Доплата студентам

Студенты, обучающиеся в вузах на бюджете, с 1 сентября получат повышенную стипендию. Выплаты увеличатся на 4 процента. В денежном эквиваленте это составит около 150 рублей. Минимальная академическая стипендия вырастет до 1633 рублей. До этого размер ее не менялся с 2014 года, и выплаты при этом составляли 1340 рублей.

Упрощение кадастровых работ

С 16 сентября вступает в силу закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ. Юридические лица смогут сами выполнять кадастровые работы, при этом оформление договора подряда не требуется. Возможность осуществлять работы появится даже в том случае, если нет утвержденного проекта межевания территории.

Отказ от отсрочки службы в армии

Молодые люди – граждане РФ, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию, с 1 сентября получают возможность отказаться от этой отсрочки. Для этого нужно подать соответствующее заявление в призывную комиссию, которое приобщается к общему протоколу заседания, и юноши будут призваны на военную службу. Тот же закон позволит прекратить срочную службу с 1 сентября 2019 года тем, кто был призван в армию до этой даты. Речь в данном случае идет о сыновьях или братьях тех, кто служил по призыву и погиб на военной службе.

Беспилотники – на учет

С 27 сентября начинают действовать Правила регистрации гражданских беспилотников. Здесь речь идет о летательных аппаратах с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг. Регистрация таких аппаратов будет происходить в Росавиации в течение 10 дней со дня приобретения или ввоза беспилотника. Для этого надо будет подать заявление в ведомство и приложить фотографию беспилотного воздушного судна. Также придется регистрировать и самодельные летательные аппараты. Присвоенный учетный номер впоследствии необходимо будет нанести на корпус беспилотника.

Если летательный аппарат будет куплен или ввезен в Россию после 27 сентября, его нужно поставить на учет в течение 10 дней.

Глава администрации заменит нотариуса

С 1 сентября в населенных пунктах РФ, где нет нотариуса, ряд его функций смогут выполнять главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления. Но стоит помнить, что эти услуги будут доступны лишь для местных (зарегистрированных) жителей. При этом представители администрации будут ограничены в функциях – у них не будет права удостоверять завещание и доверенность на распоряжение недвижимостью.

Борьба с «билетной мафией»

С 1 сентября вступает в силу закон о «билетной мафии». Документ определяет правила продажи и возврата билетов. Считается, что это станет препятствием для перекупщиков, массово скупающих билеты на аншлаговые культурные мероприятия.

Теперь учреждения культуры будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о стоимости билетов на то или иное событие и об организациях, которые уполномочены их продавать. У таких организаций обязательно должен быть договор на продажу билетов. Плата за дополнительные услуги не может быть выше 10 процентов от стоимости покупки. Кроме того, Минкульт получит возможность утверждать форму билета как бланка строгой отчетности, и фактическая цена билета при продаже не сможет быть выше суммы, указанной на нем.

Ужесточаются также и правила возврата билетов. Полную стоимость можно будет вернуть, сдав билет не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия. Исключение составляют форс-мажорные ситуации. Чем ближе дата мероприятия, тем ниже будет процент от стоимости билета, который получится вернуть.

Тренировать собак только в охотничьих угодьях

Начиная с 4 сентября дрессировать собак можно будет только в охотничьих угодьях. В новом законе указано, что обучать животных можно «только способами, не допускающими жестокого обращения». Под запрет попадают притравочные станции, а их организаторы будут нести уголовную ответственность. Также в документе уточняется понятие «охотничья собака». К этому определению теперь относится любая собака, которая используется для охоты. Порода значения иметь не будет. Если, например, вы идете на дичь или лису с дворняжкой, то она тоже будет считаться охотничьей собакой.

Источник: vecherka-spb.ru