Извинился «Новосибирскавтодор» за шумный ночной ремонт ул. Вокзальной в Бердске

Тимофей Бережной: «Проведение работ в дневное время привело бы к многокилометровым пробкам. Безусловно, мы понимали, что доставляем неудобства жителям ближайших домов. Еще раз приношу извинения жителям ул. Вокзальной за возникшие неудобства».

Дороги Бердска нуждаются в ремонте

Ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» компания ОАО «Новосибирскавтодор» сегодня, 30 августа. Напомним, ремонт ул. Вокзальной в Бердске мешает спать жителям близлежащих домов.

— Техника приезжает в 23:00 и работают до 3-4 утра. Спать невозможно, так как работает машина, срезающая верхний слой асфальта, шум очень сильный, — поделился мнением с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Николай 26 августа.

По словам бердчанина, в администрации просят «потерпеть», так как трасса федеральная. Однако закон о тишине таких исключений не предусматривает и работы в ночное время незаконны. Николай даже привел цитату закона № 47-ФЗ: закон не распространяется на работы, связанные со спасением, устранением аварий, обеспечением безопасности жителей, при невозможности остановить технические работы.

В «Новосибирскавтодор» объяснили, что проводились работы по устранению колееобразования на автомобильной дороге «Р-256» в границах г. Бердска. Работы выполнялись в рамках долгосрочного 5-ти летнего контракта по содержанию. Срок действия контракта – до 2023 года. Заказчик работ — ФКУ «Сибуправтодор».

-На данный момент все работы завершены. Ночное время выполнения работ было обусловлено высокой загруженностью данной трассы – более 50 тыс. автомобилей в сутки. Проведение работ в дневное время привело бы к многокилометровым пробкам. Безусловно, мы понимали, что доставляем неудобства жителям ближайших домов. Но это была вынужденная мера. Колееобразование значительно влияет на безопасность дорожного движения. Если в срочном порядке не устранить колею, то это может привести к возникновению ДТП и другим опасным ситуациям во время движения транспортных средств. Еще раз приношу извинения жителям ул. Вокзальной за возникшие неудобства, — извинился перед бердчанами через «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела содержания и ремонта ОАО «Новосибирскавтодор» Тимофей Бережной.