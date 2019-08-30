30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Извинился «Новосибирскавтодор» за шумный ночной ремонт ул. Вокзальной в Бердске

16:30 30.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Тимофей Бережной: «Проведение работ в дневное время привело бы к многокилометровым пробкам. Безусловно, мы понимали, что доставляем неудобства жителям ближайших домов. Еще раз приношу извинения жителям ул. Вокзальной за возникшие неудобства».

Извинился Новосибирскавтодор за шумный ночной ремонт ул. Вокзальной в Бердске
Дороги Бердска нуждаются в ремонте

Ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» компания ОАО «Новосибирскавтодор» сегодня, 30 августа. Напомним, ремонт ул. Вокзальной в Бердске мешает спать жителям близлежащих домов.

— Техника приезжает в 23:00 и работают до 3-4 утра. Спать невозможно, так как работает машина, срезающая верхний слой асфальта, шум очень сильный, — поделился мнением с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Николай 26 августа.

По словам бердчанина, в администрации просят «потерпеть», так как трасса федеральная. Однако закон о тишине таких исключений не предусматривает и работы в ночное время незаконны. Николай даже привел цитату закона № 47-ФЗ: закон не распространяется на работы, связанные со спасением, устранением аварий, обеспечением безопасности жителей, при невозможности остановить технические работы.

В «Новосибирскавтодор» объяснили, что проводились работы по устранению колееобразования на автомобильной дороге «Р-256» в границах г. Бердска. Работы выполнялись в рамках долгосрочного 5-ти летнего контракта по содержанию. Срок действия контракта – до 2023 года. Заказчик работ — ФКУ «Сибуправтодор».

-На данный момент все работы завершены. Ночное время выполнения работ было обусловлено высокой загруженностью данной трассы – более 50 тыс. автомобилей в сутки. Проведение работ в дневное время привело бы к многокилометровым пробкам. Безусловно, мы понимали, что доставляем неудобства жителям ближайших домов. Но это была вынужденная мера. Колееобразование значительно влияет на безопасность дорожного движения. Если в срочном порядке не устранить колею, то это может привести к возникновению ДТП и другим опасным ситуациям во время движения транспортных средств. Еще раз приношу извинения жителям ул. Вокзальной за возникшие неудобства, — извинился перед бердчанами через «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела содержания и ремонта ОАО «Новосибирскавтодор» Тимофей Бережной.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошо, что дорогу ремонтируют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

SOS: шторм с грозой, сильным ветром и градом надвигается на Бердск в ближайшие часы
19:05 30-08-2019
SOS: шторм с грозой, сильным ветром и градом надвигается на Бердск в ближайшие часы
БердскНа ударившую 2,5-летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска 2
18:45 30-08-2019
На ударившую 2,5-летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска
Взрывов не было: горел мусор в Искитиме, но по огромному столбу дыма на видео - сомнительно 1
18:33 30-08-2019
Взрывов не было: горел мусор в Искитиме, но по огромному столбу дыма на видео - сомнительно
БердскМама пятерых детей из Бердска: Я не эмансипированная женщина
18:00 30-08-2019
Мама пятерых детей из Бердска: Я не эмансипированная женщина
Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова
17:45 30-08-2019
Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова
Специальные парковочные места для водителей с детьми создадут в России 1
17:30 30-08-2019
Специальные парковочные места для водителей с детьми создадут в России
Автосервис - лучший друг автомобиля
17:15 30-08-2019
Автосервис - лучший друг автомобиля
БердскЗаменят дырявые рампы для экстремалов на площади Горького ко Дню города в Бердске
17:15 30-08-2019
Заменят дырявые рампы для экстремалов на площади Горького ко Дню города в Бердске
БердскШум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском 1
17:11 30-08-2019
Шум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском
Изменения с 1 сентября: расправятся с «билетной мафией», главы заменят нотариусов, повышенная стипендия студентов
17:00 30-08-2019
Изменения с 1 сентября: расправятся с «билетной мафией», главы заменят нотариусов, повышенная стипендия студентов