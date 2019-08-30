Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске

В связи с тем, что в Новосибирске зафиксированы случаи травматизма детей на надувных аттракционах прокуратура города Новосибирска организовала проверку их деятельности, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Проверкой охвачено 25 детских надувных аттракционов и 1 батутный центр.
По результатам проверки выявлены нарушения: не принимаются меры по ограничению доступа посетителей к элементам системы крепления, вентиляторам, включая их проводку, швартовочным элементам, не установлены ограждения, не проводятся ежедневные проверки установки игрового надувного оборудования перед допуском посетителей, отсутствуют наименования изделий, сведения о заводских номерах, предприятии-изготовителе, владельце, администраторе и операторе.
Кроме того, фиксация оборудования, территория приземления, защитные сетки не соответствуют законодательным требованиям. Многие операторы надувных аттракционов не прошли соответствующую подготовку и не имеют удостоверений.
Прокуратура внесла организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию детских надувных аттракционов, 19 представлений, в суд направила 3 иска о запрете эксплуатации детских аттракционов, возбудила 14 административных дел по ч.1 и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
В настоящее время удовлетворено 6 представлений прокуроров, остальные акты реагирования еще не рассмотрены.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой г. Новосибирска на контроль.
Опубликовано:30.08.2019