Заменят дырявые рампы для экстремалов на площади Горького ко Дню города в Бердске

Чиновники отчитались: нарушений на рампах нет. А молодежь сетует — дыры как были, так и остались.

С огромными дырами стоит рампа на центральной площади Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились юные читатели с просьбой узнать почему отремонтировали только одну рампу на центральной площади. Самые старые деревянные с большим пробоинами все также стоят на месте.

29 августа в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» фото разбитой рампы прислал читатель Данил и рассказал подробности.

— Одну сторону заменили, а вторую нет. К новой рампе не сделали подкатов. Старая с дырами как стояла так и стоит. На днях появлялись новые разломы. Ничего не доделали! Когда сделают? Обещали много раз! — говорит Данил.

Напомним, что спортсмены Бердска жаловались на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького. По словам молодых людей, из-за щелей их друзья не раз выбивали себе зубы. 26 августа в мэрии Бердска дежурный по городу сообщил, что лист на рампе в парке Бердска заменили. Чиновники проверили работу и констатировали: нарушений нет. Экстремалы заверяют, что отремонтирована только малая часть поломок. Дыры как были так и остались.

Одну рампу заменили на новую на центральной площади в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что рампами в Бердске занимается отдел по делам молодежи мэрии Бердска. Но официально конструкции для юных экстремалов нигде не оформлены.

— На балансе эти рампы ни у кого не стоят. Все они были поставлены за счет грантов. Первые в 2014-15 году частными лицами, потом выигрывали организации общественные. Мы сами за свои деньги, своими силами, как можем так и делаем. Хотя у нас в учреждении на это деньги не заложены. Лист меняли мы сами и установили новую рампу стоит. К дню города этот скейт-парк полностью обновится, — рассказала сегодня, 30 августа, начальник ОДМ Татьяна Лильбок.

Старые аварийные рампы увезут. Поставят новые железные стационарные. Татьяна Михайловна рассказывает, что главная проблема в том, что они не транспортабельные, слишком большие. Нет таких помещений, чтобы их туда убирать зимой из-под снега, и чтобы разные службы города их не двигали техникой. И нет технически, которая смогла бы их перевезли.

— Первый год, когда мы их поставили, я нашла место куда их перевезти, хотя бы баннерами затянуть, чтобы снег не попадал. Но там нужен Тонар, а он очень дорого стоит. Та рампа, что с ножкой поломанной, мы ее вообще увезем утилизируем. Ее сломал трактор зимой при уборке снега. А вторую отремонтируют. Это все стоит очень больших денег, — говорит начальник ОДМ.

Напомним, что 28 августа на новой рампе появилась оскорбительная надпись в адрес президента Владимира Путина.

Смотрите видео в каком состоянии рампы на центральной площади Бердска.