30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Полиция ищет написавших оскорбление в адрес президента Путина на рампе около мэрии Бердска

12:21 30.08.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
3 1

Слово из трех букв краской замазали специалисты отдела по делам молодежи. Они же подали заявление в полицию.

Полиция ищет написавших оскорбление в адрес президента Путина на рампе около мэрии Бердска
Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

Полицейские ищут причастных к оскорбительной надписи в адрес президента Владимира Путина на рампе в Бердске. Напомним, вчера, 29 августа, читатели сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что на листе конструкции для скейтеров на центральной площади Бердска появилась надпись краской о Владимире Путине. После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв.

Сегодня, 30 августа, в пресс-службе ОВД по Новосибирской области сообщили «Курьер. Среда. Бердск» о том, что сообщение о происшествии в полицию поступало.

— Ведется проверка и розыск причастных лиц, — рассказала пресс-секретарь областного ОВД.

Также стало известно, что рампами в Бердске занимается отдел по делам молодежи мэрии Бердска. Но официально конструкции для юных экстремалов нигде не оформлены.

— На балансе эти рампы ни у кого не стоят. Все они были поставлены за счет грантов. Первые в 2014-15 году частными лицами, потом выигрывали организации общественные, — рассказывала начальник ОДМ Татьяна Лильбок.

Кто именно замазывал надпись Татьяна Лильбок не уточнила, но призналась, что такими вопросами занимается ее отдел.

— Вся работа эта была наша, но комментировать я не готова. В полицию мы подавали заявление. И на то что на Политехническом колледже периодически висят такие вывески и на других социальных объектах. На каждый аналогичный случай от отдела по делам молодежи мы обращаемся в полицию, — сказала Татьяна Михайловна.

Также напомним, что спортсмены Бердска жаловались на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького. По словам мальчишек, из-за пробоин их товарищи не раз травмировались. 26 августа в мэрии Бердска дежурный по городу сообщил, что лист на рампе в парке Бердска заменили. Чиновники проверили работу и констатировали: нарушений нет. Экстремалы заверяют, что отремонтирована только малая часть поломок. Что дыры как были так и остались. А 28 августа появилась оскорбительная надпись на рампе в адрес президента. О том, когда отремонтируют рампу — читайте в ближайшее время.

Полиция ищет написавших оскорбление в адрес президента Путина на рампе около мэрии Бердска

Надпись закрасил ОДМ

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут хулиганов?

Аноним, 30 августа 2019 13:11
Так кто сказал или утвердил что это в адерес президента? путиных мало что ли? Где конкретно что это президент?
Аноним 2, 30 августа 2019 14:08
Уже же был прецедент

Что Путин как бы у нас не один в стране

Так что это ничего не значит

И скорее всего пойдет как хулиганство не в отношении к власти

Так что, если они сразу подумали на В.В.Путина

То это уже их субъективное мнение

Удивительно, что все сразу думают именно о том Путине

Может стоит задуматься!!!
Поросёнок Пётр, 30 августа 2019 14:43
Ищут пожарные, ищет полиция,
Ищут фотографы в нашей столице,
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то лет двадцати.

Многие парни плечисты и крепки,
Многие носят футболки и кепки.
Множество в Бердске таких же значков.
К славному подвигу каждый готов!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
14:30 30-08-2019
Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
БердскГруппа CoverBeat выступит на День города в Бердске
14:15 30-08-2019
Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске
Не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России
14:00 30-08-2019
Не захотели страховать запуск ракеты
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 27
13:50 30-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
БердскСоздал "благоприятные условия" для заключенного за 1,3 млн рублей сотрудник ИК-2 Новосибирской области
13:45 30-08-2019
Создал
БердскГде горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска 3
13:30 30-08-2019
Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 30-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области 1
13:15 30-08-2019
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
13:00 30-08-2019
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
БердскСкончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска 2
12:45 30-08-2019
Скончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска