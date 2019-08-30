Полиция ищет написавших оскорбление в адрес президента Путина на рампе около мэрии Бердска

Слово из трех букв краской замазали специалисты отдела по делам молодежи. Они же подали заявление в полицию.

Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

Полицейские ищут причастных к оскорбительной надписи в адрес президента Владимира Путина на рампе в Бердске. Напомним, вчера, 29 августа, читатели сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что на листе конструкции для скейтеров на центральной площади Бердска появилась надпись краской о Владимире Путине. После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв.

Сегодня, 30 августа, в пресс-службе ОВД по Новосибирской области сообщили «Курьер. Среда. Бердск» о том, что сообщение о происшествии в полицию поступало.

— Ведется проверка и розыск причастных лиц, — рассказала пресс-секретарь областного ОВД.

Также стало известно, что рампами в Бердске занимается отдел по делам молодежи мэрии Бердска. Но официально конструкции для юных экстремалов нигде не оформлены.

— На балансе эти рампы ни у кого не стоят. Все они были поставлены за счет грантов. Первые в 2014-15 году частными лицами, потом выигрывали организации общественные, — рассказывала начальник ОДМ Татьяна Лильбок.

Кто именно замазывал надпись Татьяна Лильбок не уточнила, но призналась, что такими вопросами занимается ее отдел.

— Вся работа эта была наша, но комментировать я не готова. В полицию мы подавали заявление. И на то что на Политехническом колледже периодически висят такие вывески и на других социальных объектах. На каждый аналогичный случай от отдела по делам молодежи мы обращаемся в полицию, — сказала Татьяна Михайловна.

Также напомним, что спортсмены Бердска жаловались на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького. По словам мальчишек, из-за пробоин их товарищи не раз травмировались. 26 августа в мэрии Бердска дежурный по городу сообщил, что лист на рампе в парке Бердска заменили. Чиновники проверили работу и констатировали: нарушений нет. Экстремалы заверяют, что отремонтирована только малая часть поломок. Что дыры как были так и остались. А 28 августа появилась оскорбительная надпись на рампе в адрес президента. О том, когда отремонтируют рампу — читайте в ближайшее время.