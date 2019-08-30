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Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве

12:15 30.08.2019 Фото: pixabay
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По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский. Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве
В Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными

В ближайшее время в киевском аэропорту «Жуляны» приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники.
По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.
При этом корреспондент телеканала «Наш», который ведет прямой эфир из аэропорта Жуляны, сообщает, что кроме журналистов там никого нет.

Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.
Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28 — 29 августа. В среду адвокат Валентин Рыбин заявил, что дату обмена заключенными перенесли из-за бюрократических процедур.
В свою очередь, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Российских заключенных передадут на родину?

Аноним, 30 августа 2019 14:19
т.е. Зеленский собирается встречать своих освобожденных украинцев,а наших, понятно, ВВП такой чести не удостоит? ))
впрочем, куда более сильное впечатление производит эта новость : Депутаты Рады проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.. https://www.mk.ru/politics/2019/08/30/deputaty-rady-progolosovali-za-snyatie-neprikosnovennosti.html
т.е. они готовы отвечать перед законом....
просто не могу себе представить подобный шаг со стороны российской госдумы ....наши депутаты живут по принципу абсолютной неприкосновенности перед законом и безответственности перед народом ....

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