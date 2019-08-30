Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве

По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский. Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

В Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными

В ближайшее время в киевском аэропорту «Жуляны» приземлится самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники.

По неофициальным данным, их встретит президент Украины Владимир Зеленский.

При этом корреспондент телеканала «Наш», который ведет прямой эфир из аэропорта Жуляны, сообщает, что кроме журналистов там никого нет.



Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28 — 29 августа. В среду адвокат Валентин Рыбин заявил, что дату обмена заключенными перенесли из-за бюрократических процедур.В свою очередь, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

Источник: РИА Новости