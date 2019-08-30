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Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска

13:30 30.08.2019, Марина Волкова Фото: Википедия
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Бердчане беспокоятся, что готовиться к торжественной линейке придется с помощью чайников и тазов. В КБУ заверили: вода появится 30 августа.

Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска
Бердчане уже устали мыться в тазах

Жители Бердска беспокоятся: сегодня 30 августа, а горячей воды в домах Микрорайон адо сих пор нет.

-Когда дадут горячую воду? Нам на линейку 1 сентября грязными идти? — волнуется бердчанка Ольга.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенок, служба делает все возможное, чтобы в ближайшее время из кранов в домах бердчан потекла горячая вода

— Если все пойдет хорошо, то сегодня- завтра вода появится. Идет запуск котельной. Посмотрим как вода пойдет по сетям, «вылезет» что-нибудь или нет, — прокомментировал Алексеенко сегодня, 30 августа.

Напомним, в 505 домах потребителей от котельных «Вега» и «новая» горячая вода исчезла утром 28 августа. Согласно информации размещенной на сайте Комбината бытовых услуг Бердска, подачи горячего водоснабжения будет восстановлена 30 августа ориентировочно с шести часов вечера.

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От редакции

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Аноним, 30 августа 2019 13:36
ежегодно в районе 1 сентября отключают горячую воду.
и каждый год одно и то же.
и каждый год люди делятся на 2 лагеря:
- у одних водонагреватели и они не понимают зачем жить плохо, когда можно хорошо
- а другие ничего не хотят делать сами и винят правительство и чиновников, при \том сами ради своего комфорта палец и палец не готовы ударить.

Потом кстати пойдут новости про жару и зачем отопление
Потом про то что холодно
Потом опять про жару в квартирах в апреле-мае
Все скучно и однообразно
Евгений, 30 августа 2019 13:44
НВР:
Разве есть варианты?
Аноним, 30 августа 2019 14:30
Горького 4 тепленькая пошла

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