Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска

Бердчане беспокоятся, что готовиться к торжественной линейке придется с помощью чайников и тазов. В КБУ заверили: вода появится 30 августа.

Бердчане уже устали мыться в тазах

Жители Бердска беспокоятся: сегодня 30 августа, а горячей воды в домах Микрорайон адо сих пор нет.

-Когда дадут горячую воду? Нам на линейку 1 сентября грязными идти? — волнуется бердчанка Ольга.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенок, служба делает все возможное, чтобы в ближайшее время из кранов в домах бердчан потекла горячая вода

— Если все пойдет хорошо, то сегодня- завтра вода появится. Идет запуск котельной. Посмотрим как вода пойдет по сетям, «вылезет» что-нибудь или нет, — прокомментировал Алексеенко сегодня, 30 августа.

Напомним, в 505 домах потребителей от котельных «Вега» и «новая» горячая вода исчезла утром 28 августа. Согласно информации размещенной на сайте Комбината бытовых услуг Бердска, подачи горячего водоснабжения будет восстановлена 30 августа ориентировочно с шести часов вечера.