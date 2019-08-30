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Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области

13:00 30.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С начала 2019 года проведено 25 рейдов по выявлению несанкционированных мест размещения отходов, выдано 70 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.

Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
В прошлом году в регионе было ликвидировано более 500 свалок
Сюжет: Мусорная реформа
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области

Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области978 несанкционированных свалок выявлены в Новосибирской областиЕщё 99 новостей

В Новосибирской области активизированы работы по пресечению несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) организациями, уклонению юридических лиц от заключения договоров с региональным оператором, а также деятельности нелегальных перевозчиков.
Вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с ТКО на территории региона рассмотрены 29 августа на рабочем совещании по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО, прошедшем под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

Как прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, во исполнение поручений губернатора Новосибирской области, данных в ходе рабочей поездки в Коченевский район, со всеми участниками рынка, оказывающими услуги в нарушение требований законодательства, ведется работа по пресечению нелегальной деятельности.

«С начала 2019 года проведено 25 рейдов по выявлению несанкционированных мест размещения отходов, выдано 70 предостережений юридическим лицам о необходимости заключения договоров с региональным оператором в сфере обращения с ТКО», – подчеркнул начальник управления государственного экологического надзора и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин.

Напомним, что юридическим лицам необходимо заключать договоры с региональным оператором – ООО «Экология Новосибирск» на оказание услуг в сфере обращения с ТКО. Возможность введения обязательства для любого юридического лица заключать договор на обращение с отходами и в обязательном порядке предоставлять договоры и акты выполненных работ представители перевозчиков в сфере ТКО и МинЖКХ обсудили 21 августа на заседании рабочей группы по вопросам транспортирования ТКО на территории Новосибирской области.

Все мероприятия по пресечению несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) организациями, уклонению юридических лиц от заключения договоров с региональным оператором, а также деятельности нелегальных перевозчиков находятся на постоянном контроле министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Источник: nso.ru

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