Ключи от Lada Largus вручил 20 многодетным семьям губернатор Андрей Травников

С 2013 года новосибирским многодетным семьям вручаются семиместные автомобили «Лада-Ларгус»

Ключи и документы на автомобили «Лада-Ларгус» двадцати многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, вручил губернатор Андрей Травников. Новые автомашины получили представители десяти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, городов Бердска, Новосибирска.

Андрей Травников приветствовал участников церемонии, многодетных родителей и их детей. «В Новосибирской области растет количество многодетных семей, поэтому в прошлом году мы приняли решение в два раза увеличить финансирование и количество автомобилей, которые мы передаем многодетным семьям. Уже второй год подряд мы вручаем двадцать вместительных автомобилей «Лада-Ларгус». Надеюсь, что это приобретение позволит вам совершить много интересных, полезных, безопасных поездок. Желаю, чтобы техника вас никогда не подводила, а дети всегда радовали», – сказал глава области.

Вручение автомобилей многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей, стало уже традиционным для нашего региона. Это один из востребованных видов социальной помощи. Впервые церемония передачи автомобилей состоялась в 2012 году, по инициативе общественных организаций региона, при поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. С 2012 года автомобили вручены 112 многодетным семьям. С 2013 года новосибирским многодетным семьям вручаются семиместные автомобили «Лада-Ларгус». Если в 2017 году было передано девять автомобилей, то в 2018 – уже двадцать машин.

В 2019 году для реализации этой меры поддержки многодетных семей предусмотрено более 12,7 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 31 июля 2013 года, в рамках целей, обозначенных национальным проектом «Демография».

Источник: nso.ru