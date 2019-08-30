Клиника «Цематеб» предлагает бюджетный вариант лечения остеохондроза

В последнее время увеличилось количество обращений в лечебные учреждения пациентов с межпозвоночными грыжами.

Наиболее опасными являются поясничные межпозвоночные и шейные грыжи. Реже встречаются грудные межпозвоночные грыжи

Пройти курс лечения пациентам с неосложненным заболеванием обойдется в два раза дешевле, чем больным с межпозвоночной грыжей.

В последнее время увеличилось количество обращений в лечебные учреждения пациентов с межпозвоночными грыжами. Об этом неутешительном факте говорит статистика, отметил главврач клиники «Цематеб» Виктор Устюжанин.

Опасные продукты + псевдофункциональная мебель = межпозвоночные грыжи

— Межпозвоночные грыжи являются осложнением остеохондроза. Мало того, что количество грыж увеличивается, это заболевание омолодилось. Я встречал пациентов с межпозвоночными грыжами и в 19 лет, и в 25, и в 30. Количество таких пациентов начало резко расти с 2000 годов, — пояснил Устюжанин.

Главврач «Цематеб» изучил немало литературы о причинах увеличения межпозвоночных грыж. В США и Канаде данная проблема появилась в конце 70-х — начале 80-х годов и стала нарастать лавинообразно. Долгое время, 10-15 лет, от данной патологии можно было избавиться только при помощи операции. Просто не были подготовлены и проработаны методы лечения, исключающие оперативное вмешательство.

Некоторые ученые считали, что увеличение количества межпозвоночных грыж было связано с внедрением новых технологий изготовления продуктов питания и внедрения псевдофункциональной мебели. Тогда ГМО еще не было. Просто изменилась технология выращивания животных на мясо — стали активнее использовать гормоны: гормоны роста, женские половые и стрессовые гормоны, приводящие к увеличению потребления продуктов питания и быстрому росту. Антибиотики внедряли, чтобы снизить падеж скота и птицы.

— Подтверждение этому — «ножки Буша». Их запретили употреблять в Америке. Куриные окорочка подлежали утилизации, так как красные волокна накапливали вредные вещества в очень больших количествах. Запрета к продаже добились «зеленые». Но окорочка раздавали бесплатно тем, кто не мог позволить себе нормальную «кормовую» корзину, — рассказал Виктор Николаевич.

Когда все эти методы выращивания продуктов питания появились в Европе, там также начался рост количества межпозвоночных грыж, причем довольно быстрыми темпами. До России данная волна докатилась немного позже — с окончанием советского периода, когда в производство включили американские и европейские технологии производства продуктов питания.



Нужно больше «шевелиться»

Гиподинамия усугубила ситуацию с межвозночными грыжами. Особенно в последние годы. Люди долгое время проводят за компьютерами, перед экранами телевизоров. Физкультурой в лучшем случае занимаются разово. Меньше ходят пешком. В общем, стали мало «шевелиться». Необходимо вводить в режим своего дня пешие прогулки, занятия физкультурой. А в рацион — полезные продукты.

Осложнения грозят инвалидностью

Наиболее опасными являются поясничные межпозвоночные и шейные грыжи. Реже встречаются грудные межпозвоночные грыжи.

Больными с межпозвоночными грыжами занимаются все уровни здравоохранения как бесплатного, так и платного, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов. Помощь предоставляется разная. Поликлиническое, стационарное и специализированное лечение. Наиболее эффективным методом с полным устранением грыжи до сих пор в РФ является оперативное лечение. Процент оперативной активности при грыжах по разным источникам колеблется от 60 до 90% (в Европе — от 5 до 8%). Рано или поздно большая часть пациентов вынуждена ложиться на операцию. Очень важно не дойти в попытках избежать операции до реальной инвалидности, подчеркнул доктор. Когда инвалидность наступила, проведенная операция может и не устранить все последствия заболевания.

Решением устранения межпозвоночных грыж активно занимаются в специализированных медучреждениях. Например, в Новосибирском межрегиональном нейрохирургическом центре. Но есть очередь, иногда и не маленькая.

Существуют технологии лечения межпозвоночных грыж и в платной медицине. Но центров, где этим занимаются эффективно, не так уж много. Так как это весьма хлопотная патология в плане получения стабильных результатов. Но на платную медицинскую помощь еще наслаивается непростая экономическая ситуации в стране — население из-за низкой платежноспособности стало меньше обращаться за платным лечением.

— Более благоприятных по перспективам больных с остеохондрозом становится все меньше. Это те, которых можно было бы пролечить, и они не попали бы в категорию больных с межпозвоночными грыжами, — акцентировал Устюжанин.

Лечение без осложнения

Поликлинические методы лечения остеохондроза отработаны хорошо, но они эффективно помогают только на первой и второй стадиях остеохондроза. Затем данное лечение становится менее эффективным. И если доходит до этого, то нужно проходить более детальное обследование и подбирать другие методы лечения, в том числе с подключением мануальной терапии, заверил главврач «Цематеба».

Клиника «Цематеб» занимается лечением межпозвоночных грыж более 20 лет. Для этого разработаны комплексные патогенетические методы лечения, позволяющие избавиться от грыжи без оперативного вмешательства даже в сложных случаях.

Недавно в клинике ввели курс сокращенного метода лечения — для пациентов с неосложненным остеохондрозом.

-В курс по-прежнему входит мануальная терапия, массажи, но часть процедур из сложного патогенетического лечения, предназначенного для больных с осложненным остеохондрозом, грыжами, убрали. Соответственно, затрат на лечение стало меньше, поэтому и стоимость двухнедельного курса значительно снижена. Почти в два раза. Если старые методы лечения не помогают в поликлинике, значит нужно что-то менять и подключать более действенные методы. Эффективно подобранный метод даст возможность поправиться или резко затормозить развитие и угрозу осложнений даже при сохранившемся не совсем правильном питании, — подчеркнул Устюжанин.

Принципы лечения в клинике «Цематеб»:

Браться за лечение,только когда расставлены все точки над «i» в диагнозе.

Проводить только то обследование, которое помогает в понимании сути процесса.

Подбирать комплексное высокоэффективное лечение для каждого пациента.

В клинике «Цематеб» лечат:

поясничный, шейный, грудной и распространенный остеохондрозы;

патологии суставов, скрытая причина которых в болезнях позвоночника;

сосудистые нарушения головного мозга, имеющие разнообразные клинические проявления, связанные с шейным остеохондрозом;

измененную осанку у детей и подростков (профилактика остеохондроза).

Лечение в большинстве случаев занимает 2-3 недели. На обследование уйдет от двух часов до трех дней — в зависимости от его сложности. Лечение проводится во второй половине дня. Посещение клиники — через день, что не снижает эффективности лечения. Частично трудоспособные могут проходить лечение без отрыва от производства. Весь комплекс медицинских услуг можно пройти в одном месте, вам не придется ходить по врачебным кабинетам.

Адрес клиники «Цематеб»: 633000, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в

Телефоны: 8 (38341)-2-15-48, 89133756455.

Режим работы:

Первичный прием (по предварительной записи): с 9.00 до 13.00 — пн, ср, пт.

с 9.00 до 14.00 — вт, чт.

Лечение пациентов простатологического отделения: с 9.00 до 13.00 — пн, ср, пт.

Лечение пациентов центра мануальной терапии: с 13.00 до 19.00 — пн, ср, пт.

Выходные: суббота, воскресенье.

Всю дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Цематеб.РФ

Справка

Остеохондроз – заболевание позвоночного столба, при котором возникают дегенеративный и дистрофические поражения межпозвонковых дисков. При развитии остеохондроза дегенеративно-дистрофические поражения распространяются на ткани позвонков.

Основным признаком, указывающим на развитие заболевания остеохондроз, являются болевые ощущения в шее, спине, области поясницы, при прогрессировании боль «отдает» в руки, грудь, плечи, верхнюю часть бедра и так далее. При негативной динамике остеохондроза начинается атрофия мышечной ткани, нарушения чувствительности, а также дисфункция внутренних органов. Что также относится к осложнениям остеохондроза помимо межпозвоночных грыж.

Источник: Раздел клиника «Цематеб» на сайте Весь Бердск.