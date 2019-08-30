Создал «благоприятные условия» для заключенного за 1,3 млн рублей сотрудник ИК-2 Новосибирской области

43-летний сотрудник ГУФСИН за деньги обещал предоставить условно-досрочное освобождение осужденному, находящемуся в другой колонии.

43-летний подозреваемый в совершении преступления задержан

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего сотрудника ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, 28 августа 2019 года в вечернее время 43-летний сотрудник ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в автомобиле на территории Кировского района города Новосибирска, получил денежные средства в размере 1,3 млн рублей за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения.

В настоящее время 43-летний подозреваемый в совершении преступления задержан и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком