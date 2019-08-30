Оформление и продление медицинских книжек в клинике «Веритас»!

Медицинский центр «Веритас» предлагает оформление комиссий за 1 день, на профессиональную пригодность, санитарных книжек, нарколог и психиатр в клинике!
Для начала давайте определимся, что такое мед книжки, а главное, кому и зачем необходимо приобрести медицинскую книжку?
Личные мед книжки купить следует всем, чья работа связана с изготовлением, транспортировкой, продажей или хранением продуктов питания. Кроме того, сделать медицинскую книжку надо:
Работникам сферы коммунально-бытового обслуживания и промышленной торговли,
Работникам яслей и детсадов,
Работникам образовательных учреждений,
Работникам транспортных предприятий,
Медицинским работникам.
Если же у вас уже есть личная медицинская книжка, но она просрочена, то в центре вам также будет предоставлена возможность быстрого прохождения медицинского осмотра и продления медкнижки.
Стоит помнить, что мед книжки являют официальным документом, следовательно, все, кто отказался купить медицинскую книжку, но продолжает работать на должностях, где она требуется, а также воспользовавшиеся подделкой мед книжки, несут за это уголовную ответственность (согласно статье 327 Уголовного Кодекса РФ). Именно поэтому, если вам нужно сделать медкнижку — обращайтесь в медицинское учреждение, имеющее законное право на оформление мед книжки. Одной из таких организаций и является Медико — диагностический центр “Веритас”.
Оформление медкнижек в клинике “Веритас” — быстро и качественно!
Вам необходимо оформление мед книжки срочно?
Тогда приглашаем вас в “Веритас”, центр предоставляет клиентам возможность оперативно сделать медицинскую книжку с максимальным комфортом для себя. Без спешки и суеты. Вы проходите обследование и сдаете все необходимые анализы.
Срочное оформление медкнижки в клинике “Веритас” обойдется вам значительно дешевле, чем в большинстве других клиник, а быстрота прохождения мед комиссии Вас приятно удивит – она занимает в среднем полчаса — час. Саму же медкнижку вы сможете получить максимум через два — три дня, вместо нескольких недель, как это заведено в государственных поликлиниках. Мы ценим Ваше время!
Вы оформляете мед книжку срочно, между тем вы можете быть уверены, что она содержит всю необходимую (и достоверную!) информацию о результатах лабораторных и рентгеновских исследований, медосмотрах, отметках о перенесенных ранее заболеваниях. Данные подтверждаются печатью лечебного учреждения, как того и требует каждое легальное оформление медкнижек.
Итак, вы решили для себя, что вам требуется мед книжка срочно?
Порядок прохождения медицинского осмотра по личной медицинской книжке и ее выдаче.
Настоящий порядок устанавливает правила прохождения медицинского осмотра по личной медицинской книжке и правила предоставления личной медицинской книжки вместе с паспортом здоровья и медицинским заключением по результатам предварительного (периодического) осмотра.
При себе иметь:
Результат цифровой ФЛГ или рентгенографии (за последний год),
Баночку с мочой на общий анализ мочи,
Коробочку — кал на я/глист,
Личную медицинскую книжку, приобретенную в Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии»,
Паспорт (или иной документ установленного образца, удостоверяющий личность),
Паспорт здоровья работника (при наличии) — форма №025/у — ПЗ.
При отсутствии результата цифровой ФЛГ или рентгенографии (за последний год) или физиологической невозможности пройти осмотр акушер-гинеколога в день прохождения медицинского осмотра Вы имеете возможность принести результат ФЛГ или рентгенографии и пройти акушера гинеколога позже.
Мы специально для Вашего удобства увеличили приемные часы для сдачи анализов, которые сдаются строго натощак:
Понедельник – пятница: 7:30 – 12:00
Суббота (только в клинике “Веритас”) 8:00 – 11:00
Далее Вы быстро проходите всех необходимых специалистов и сдаете медицинскую книжку в регистратуру.
Источник:Раздел Медико-диагностический центр «Веритас»на сайте Весь Бердск.