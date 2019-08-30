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Линейка для школьников состоится 1 сентября в Бердске

12:00 30.08.2019 Фото: pixabay
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Многие родители школьников рады, что первый день в школе выпадает на выходной.

Линейка для школьников состоится 1 сентября в Бердске
Линейки традиционно пройдут 1 сентября

До 1 сентября осталось два дня. В 2019 году День знаний выпадает на воскресенье, во всех бердских школах по воскресеньям не учатся. Некоторые родители задаются вопросом, когда же идти в школу?

— Независимо от того, какой день недели выпадает на 1 сентября. День знаний состоится именно в этот день. Все праздничные мероприятия в школах пройдут 1 сентября, — заверила «Курьер.Среда.Бердск» начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

Как показал блиц-опрос «Курьер. Среда. Бердск», родители школьников рады, что первый день в школе выпадает на выходной.

— Раньше мне приходилось отпрашиваться с работы, чтобы провести День знаний с ребенком. Заплести косы дочке, поприсутствовать на линейке. В этом году я очень рада, что 1 сентября станет настоящим праздником, который мы очень ждем уже пятый год подряд, — призналась жительница Бердска Ольга Смирнова.

Напомним, что в 2018 году 1 сентября прошел в субботу и совпал с Днем города Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в школе №1о родители возмутились, что для со 2 по 9 классы в школе отменили торжественную линейку на 1 сентября. Традиции рубят на корню, уничтожили праздник, а дети его так ждали, расстроились родители. Они считают, что это уничтожение праздника, а дети его очень ждали. Родители были готовы вместе с детьми идти 1 сентября в школу и возложить цветы на крыльцо.

Однако вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов вернул бердчанам линейку.

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От редакции

Готовы к 1 сентября?

Аноним, 30 августа 2019 12:16
Кого вы опрашивали? Кто многие? БРЕД!
Гость Очередной, 30 августа 2019 13:35
Да не ведитесь. Обычный приём для вызова реакции)))
женщина, 30 августа 2019 14:28
А в Новосибирске в понедельник, 2 сентября линейка! Очень неудобно, т.к. родители работают и многие не могут уйти с работы!!! Бердск-молодец!Новосибирск мог ,бы, тоже 1 сентября сделать линейки!

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