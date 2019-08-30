Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области

Хирурги в медсанчасти закрытого города Трехгорного в Челябинской области увольняются

Об этом Business FM сообщил один из врачей, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин. Медсанчасть — единственная больница на весь город с 35-тысячным населением.

Все хирурги в медсанчасти закрытого города Трехгорного в Челябинской области увольняются из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Об этом Business FM сообщил один из врачей, хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин.

Ситуация усугублялась в течение последних трех лет, рассказал Редькин. Если уволится даже один врач, нагрузка на оставшихся возрастает на четверть. Ситуация критическая: медсанчасть — единственная больница на весь город с 35-тысячным населением.

Работать невозможно: в день на полторы-две ставки плюс ночные дежурства, рассказал Станислав Редькин продюсеру Business FM Дарье Горшковой.

Станислав Редькин врач, хирург:

«Подошли к начальнику поговорить о том, что, может быть, как-то нам все это дело компенсировать. Он сказал, что мы и так ничего не делаем и слишком много получаем и слишком много требуем. Мы работаем в системе ФМБА, в отличие от всех остальных у нас сохранились оклады на уровне, может быть, 2009-го. ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство, это агентство внутри министерства здравоохранения, которое занимается обслуживанием населения и предприятий «Росатома» в закрытых городах. Наша больница здесь единственная и неповторимая, других лечебных учреждений здесь нет. И трудности есть с завозом специалистов и так далее. У меня как у заведующего отделением оклад 7800 рублей. Это оклад, на который как раз и происходят все остальные начисления. Для сравнения, в Челябинской области у врача оклад 22 тысячи, а у меня 7800.

У них за выслугу, за вредность, за стаж, за категорию процентные надбавки идут на его оклад в 22 тысячи рублей, а у меня на мой оклад такие же процентные надбавки. Все остальное — это различные стимулирующие выплаты, попытки догнать наш уровень зарплаты до предписанного президентом — 200%. Конечно, у них не получается, потому что слишком много надо доплачивать. Я могу сказать по июлю: я отработал за троих, на три ставки, за это получил с начислениями 76 тысяч рублей. Но есть закавыка: у меня идет доплата за социальные дни, за ребенка-инвалида. Когда я пересчитал, выяснилось, что если бы я не сходил в социальные дни, а просто отработал этот месяц, я бы получил приблизительно на семь тысяч меньше. У меня выходили дни, когда я ночевал дома вcего три дня в неделю, все остальное время я проводил на работе. Эта проблема решиться не может одномоментно, потому что нужно привезти сюда доктора. Привезти его, заплатив ему больше, чем нам, они тоже, по большому счету, не могут, потому что тогда я уволюсь, ничего не изменится. Вообще, нехватка кадров очень серьезная. Некоторых профильных специалистов, допустим лор-врача, вообще два года нет. Все написали заявления на сентябрь. У меня завтра последний рабочий день. А они после отпусков увольняются в сентябре. Вчера начальник медсанчасти попенял нам на несознательность, сказал, что нагрузки у нас маленькие, а зарплата и так достаточно большая. Проблему они будут решать попыткой завезти врачей как бы на время, по срочным договорам, чтобы дыры закрыть».

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло массовое увольнение хирургов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В то же время в «Росатоме» подтвердили, что врачи решили оставить работу в больнице. Ответственное подразделение Минздрава разбирается в ситуации, сообщает «Говорит Москва». В пресс-службе Федерального медико-биологического агентств радиостанции сообщили, что после произошедшего вопрос поднимается на высшем уровне.

В середине августа региональный портал 74.ru писал, что врачи и медсестры медико-санитарной части города Трехгорного Челябинской области в июне пожаловались на низкую заработную плату и на следующий месяц получили еще меньше.

Проблему в медучреждении в Челябинской области подтверждает заместитель председателя Свердловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Алексей Чемоданов:

«Поскольку я довольно долгое время был представителем профсоюза в Уральском федеральном округе, я эту ситуацию знаю. Знаю, такая же ситуация, Челябинск от нас недалеко, она ведь фактически аналогичная. Челябинская область — такая же промышленная территория, как и Свердловская область, и в тех городах, где имеются эти события, я думаю, это уже диагноз. Самая гигантская проблема — это не просто нехватка медицинского персонала, но, собственно, финансирование лечебных учреждений в полном объеме, естественно, с дежурствами, но не 12 раз в месяц. Это, к сожалению, не исполняется».

Громкий скандал по поводу зарплат врачей произошел на прошлой неделе в Нижнем Тагиле. Там причиной массового увольнения хирургов стала слишком высокая нагрузка после закрытия одной из больниц в городе. 28 августа пять хирургов Центральной городской больницы № 1 все-таки отозвали заявления об увольнении. Еще один медик хоть и остается в больнице, решил сменить специализацию. Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где хирурги написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщили ТАСС в Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Источник: bfm.ru