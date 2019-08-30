30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Акционировать госкорпорации предложил глава ФАС

12:15 30.08.2019 Фото: pixabay
0

Игорь Артемьев: «Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества».

Акционировать госкорпорации предложил глава ФАС
Госкорпорации должны стать простыми акционерными обществами без привилегий

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
«Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция», — сказал он.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

114 тыс. рублей в месяц получает учитель в Москве
14:45 30-08-2019
114 тыс. рублей в месяц получает учитель в Москве
Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
14:30 30-08-2019
Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
БердскГруппа CoverBeat выступит на День города в Бердске
14:15 30-08-2019
Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске
Не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России
14:00 30-08-2019
Не захотели страховать запуск ракеты
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 27
13:50 30-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
БердскСоздал "благоприятные условия" для заключенного за 1,3 млн рублей сотрудник ИК-2 Новосибирской области
13:45 30-08-2019
Создал
БердскГде горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска 3
13:30 30-08-2019
Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 30-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области 1
13:15 30-08-2019
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
13:00 30-08-2019
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области