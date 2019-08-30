Акционировать госкорпорации предложил глава ФАС

Госкорпорации должны стать простыми акционерными обществами без привилегий

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

«Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция», — сказал он.

Источник: РИА Новости