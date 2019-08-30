Не захотели страховать запуск ракеты «Протон» со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России

Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева».

Пуски ракет в космос принято страховать

Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» на страхование запуска ракеты «Протон М» с космическими аппаратами MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и E5WB (Eutelsat 5WB, европейский спутник связи), следует из данных соответствующей закупки. Запрос предложений признан несостоявшимся.

Согласно проекту договора, на общую страховую сумму 2,146 млрд рублей планировалось застраховать ракету-носитель «Протон М», разгонный блок, головной обтекатель и переходную система для запуска двух спутников.

Начальная (максимальная) цена контракта — 257,6 млн рублей. Из данных закупки следует, что запуск запланирован с космодрома Байконур в III-IV квартале 2019 года.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты «Протон-М» с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.

Источник: ТАСС