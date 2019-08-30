30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Не захотели страховать запуск ракеты «Протон» со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России

14:00 30.08.2019 Фото: pixabay
0

Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева».

Не захотели страховать запуск ракеты Протон со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России
Пуски ракет в космос принято страховать

Страховые компании не подали ни одной заявки на конкурс АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» на страхование запуска ракеты «Протон М» с космическими аппаратами MEV-1 (Mission Extension Vehicle, первый аппарат для продления срока эксплуатации спутников) и E5WB (Eutelsat 5WB, европейский спутник связи), следует из данных соответствующей закупки. Запрос предложений признан несостоявшимся.

Согласно проекту договора, на общую страховую сумму 2,146 млрд рублей планировалось застраховать ракету-носитель «Протон М», разгонный блок, головной обтекатель и переходную система для запуска двух спутников.

Начальная (максимальная) цена контракта — 257,6 млн рублей. Из данных закупки следует, что запуск запланирован с космодрома Байконур в III-IV квартале 2019 года.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты «Протон-М» с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat 5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. Спутник Eutelsat 5WB заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5WA. Новый аппарат предназначен для работы на территории Южной Европы и Северной Африки.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дорогое удовольствие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
14:30 30-08-2019
Опасные игры: Батутные установки не соответствуют требованиям безопасности в Новосибирске
БердскГруппа CoverBeat выступит на День города в Бердске
14:15 30-08-2019
Группа CoverBeat выступит на День города в Бердске
Не захотели страховать запуск ракеты "Протон" со спутниками за 257,6 млн рублей страховщики в России
14:00 30-08-2019
Не захотели страховать запуск ракеты
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» 27
13:50 30-08-2019
Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»
БердскСоздал "благоприятные условия" для заключенного за 1,3 млн рублей сотрудник ИК-2 Новосибирской области
13:45 30-08-2019
Создал
БердскГде горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска 3
13:30 30-08-2019
Где горячая вода: С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 30-08-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области 1
13:15 30-08-2019
Увольняются все хирурги в единственной больнице Челябинской области
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
13:00 30-08-2019
Нелегальных перевозчиков мусора ищет власть Новосибирской области
БердскСкончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска 2
12:45 30-08-2019
Скончалась в больнице пролежавшая 4 дня с инсультом на полу в ванной пенсионерка из Бердска