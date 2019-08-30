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Образование / Общество

Запретят ли мобильные телефоны в школах?

16:32 30.08.2019 Фото: pixabay
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Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей, считает министр образования Васильева.

Запретят ли мобильные телефоны в школах?
Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей. Однако это надо непонимание необходимо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева  в эфире программы «Вести».

— Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, которым это необходимо, — сообщила она.
Также министр добавила, что если возникнет экстренная ситуация и необходимость в мобильном телефоне, эта ситуация «будет решаться сразу».

— Не думаю, что это будет проходить первый год спокойно и легко. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где хранить, где они (мобильные телефоны — прим.ред.) лежат, — цитирует министра РИА Новости.

Источник: РГ

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От редакции

Нужно запретить мобильные телефоны?

Аноним, 30 августа 2019 19:04
На стол учителя ставится ящик для сотовых телефонов. Телефон на беззвучку. Входишь-сдал, выходишь - забрал. В чем проблема? Или нельзя забирать по закону? А то что наши дети таблицу умножения без гаджета не знают, так это факт. Но как тут быть? Некоторые родители считают, что ту самую таблицу незачем учить, есть калькулятор...

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