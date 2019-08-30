Запретят ли мобильные телефоны в школах?

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей, считает министр образования Васильева.

Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей. Однако это надо непонимание необходимо преодолеть, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы «Вести».

— Рекомендовано до предела сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе, за исключением тех детей, которым это необходимо, — сообщила она.

Также министр добавила, что если возникнет экстренная ситуация и необходимость в мобильном телефоне, эта ситуация «будет решаться сразу».

— Не думаю, что это будет проходить первый год спокойно и легко. Но потихонечку мы это преодолеем, просто нужно знать, где хранить, где они (мобильные телефоны — прим.ред.) лежат, — цитирует министра РИА Новости.

Источник: РГ