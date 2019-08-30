Климакс: приливает и отливает, то пот проступит, то бьет дрожь

По словам гинекологов, климакса не стоит бояться, тем более пытаться это состояние организма остановить – это все равно произойдет.

Климакс бояться не стоит

В настоящее время в медицине появилось множество возможностей. На наших бабушках такие возможности отразиться не могли, но сейчас… Врачи акушеры-гинекологи рассказали о климаксе.

Как рассказала врач акушер-гинеколог, зав.отделением гинекологии Центра косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана, член Европейской Ассоциации урогинекологов (IUGA), Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, Американской Ассоциации гинекологов-эндоскопистов (AAGL) Елена Пискунова, климактерический период у женщин наступает, как правило, к 50 годам, но он варьируется — у каждой по-разному.

По ее словам, этого не стоит бояться, тем более пытаться это состояние организма остановить – это все равно произойдет. Во время появления климакса у женщин бывают приливы, утомляемость, прерывается сон, потливость и многие другие признаки.

«Боятся этого не стоит. Лучше пойти к специалисту, который даст рекомендации с учетом возрастных особенностей и сформирует индивидуальный алгоритм дальнейшего поведения и действий», — добавила врач.

С Пискуновой согласна врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Олмед», член Российской ассоциации специалистов по эстетической гинекологии Юлия Перцова.

По ее словам, многие женщины переносят это состояние тяжело: нарушается кровяное давление, учащаются нервные расстройства, происходят различного рода изменения.

«Организму необходима помощь, которая будет выражаться в правильной еде, режиме питания, снижении уровня стресса, в отказе от вредных привычек и так далее», — рассказала Перцова.

По ее словам, необходимо высыпаться – сон должен длиться не менее 8 часов; принимать водные процедуры и увеличить физическую активность – не менее 40 минут в день.

Она подчеркнула, что необходимо изменить рацион питания – пища должна быть по большей части, растительного происхождения, так как она изобилует веществами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые не дают образовываться тромбам, помогают регулировать давление, нормализуют уровень глюкозы и корректируют липидный профиль и состояние миокарда.

Источник: medikforum.ru