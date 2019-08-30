30.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Климакс: приливает и отливает, то пот проступит, то бьет дрожь

16:27 30.08.2019 Фото: pixabay
0

По словам гинекологов, климакса не стоит бояться, тем более пытаться это состояние организма остановить – это все равно произойдет.

Климакс: приливает и отливает, то пот проступит, то бьет дрожь
Климакс бояться не стоит

В настоящее время в медицине появилось множество возможностей. На наших бабушках такие возможности отразиться не могли, но сейчас… Врачи акушеры-гинекологи рассказали о климаксе.

Как рассказала врач акушер-гинеколог, зав.отделением гинекологии Центра косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана, член Европейской Ассоциации урогинекологов (IUGA), Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, Американской Ассоциации гинекологов-эндоскопистов (AAGL) Елена Пискунова, климактерический период у женщин наступает, как правило, к 50 годам, но он варьируется — у каждой по-разному.

По ее словам, этого не стоит бояться, тем более пытаться это состояние организма остановить – это все равно произойдет. Во время появления климакса у женщин бывают приливы, утомляемость, прерывается сон, потливость и многие другие признаки.

«Боятся этого не стоит. Лучше пойти к специалисту, который даст рекомендации с учетом возрастных особенностей и сформирует индивидуальный алгоритм дальнейшего поведения и действий», — добавила врач.

С Пискуновой согласна врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Олмед», член Российской ассоциации специалистов по эстетической гинекологии Юлия Перцова.

По ее словам, многие женщины переносят это состояние тяжело: нарушается кровяное давление, учащаются нервные расстройства, происходят различного рода изменения.

«Организму необходима помощь, которая будет выражаться в правильной еде, режиме питания, снижении уровня стресса, в отказе от вредных привычек и так далее», — рассказала Перцова.

По ее словам, необходимо высыпаться – сон должен длиться не менее 8 часов; принимать водные процедуры и увеличить физическую активность – не менее 40 минут в день.

Она подчеркнула, что необходимо изменить рацион питания – пища должна быть по большей части, растительного происхождения, так как она изобилует веществами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые не дают образовываться тромбам, помогают регулировать давление, нормализуют уровень глюкозы и корректируют липидный профиль и состояние миокарда.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы пережили климакс?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

SOS: шторм с грозой, сильным ветром и градом надвигается на Бердск в ближайшие часы
19:05 30-08-2019
SOS: шторм с грозой, сильным ветром и градом надвигается на Бердск в ближайшие часы
БердскНа ударившую 2,5-летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска 2
18:45 30-08-2019
На ударившую 2,5-летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска
Взрывов не было: горел мусор в Искитиме, но по огромному столбу дыма на видео - сомнительно 1
18:33 30-08-2019
Взрывов не было: горел мусор в Искитиме, но по огромному столбу дыма на видео - сомнительно
БердскМама пятерых детей из Бердска: Я не эмансипированная женщина
18:00 30-08-2019
Мама пятерых детей из Бердска: Я не эмансипированная женщина
Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова
17:45 30-08-2019
Зафиксировать минимум врачебной зарплаты предложила Скворцова
Специальные парковочные места для водителей с детьми создадут в России 1
17:30 30-08-2019
Специальные парковочные места для водителей с детьми создадут в России
Автосервис - лучший друг автомобиля
17:15 30-08-2019
Автосервис - лучший друг автомобиля
БердскЗаменят дырявые рампы для экстремалов на площади Горького ко Дню города в Бердске
17:15 30-08-2019
Заменят дырявые рампы для экстремалов на площади Горького ко Дню города в Бердске
БердскШум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском 1
17:11 30-08-2019
Шум в головах: Ночные полеты отрабатывают пилоты 29286 вертолетной части над Бердском
Изменения с 1 сентября: расправятся с «билетной мафией», главы заменят нотариусов, повышенная стипендия студентов
17:00 30-08-2019
Изменения с 1 сентября: расправятся с «билетной мафией», главы заменят нотариусов, повышенная стипендия студентов