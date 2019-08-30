Ударить по стрессу горохом черноглазым и мятой перечной

Исследователи говорят, что мята помогает снимать головную боль

Каждый человек снимает стресс по-своему: кому-то необходимо сладкое, кто-то уходит с головой в чтение книг, кто-то много тренируется в спортзале, а некоторые просто ждут, когда все прекратится.

Эксперты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. Эти средства помогают, практически, всем, говорят специалисты. Это редкие или экзотические растения, некоторые из которых можно употреблять в пищу, а их аромат улучшит ваше общее состояние.

Мята перечная

Это растение можно употреблять в пищу, но в основном ею пользуются как ароматизатором. Немецкие исследователи говорят, что это растение помогает снимать головную боль. Американские ученые доказали, что эфирные масла, содержащиеся в этом растении, повышают бдительность.

Горох черноглазый

В горохе черноглазом, как доказали ученые, содержится огромное количество клетчатки. Также в нем много железа и фолиевой кислоты. Группа ученых Национального института здравоохранения США доказала, что это растение спасает от депрессии.

Ромашка лечебная

Очень простое растение, которое способно быть не только прекрасным антисептическим средством, но и излечивать расстройства тревоги. Она очень полезна людям, страдающим бессонницей.

Вечерняя приамбула

В этом диком желтом цветке содержится вещество триптофан. Это вещество используют в производстве естественного антидепрессанта — гормона серотонина. Также популярно применение эфирного масла приамбулы, которое употребляют для повышения фертильности, лечения акне и снижения раздражительности.

Орегано

Это растение – прекрасная добавка к пицце. Также его применяют как лекарственное средство при простуде, при болях в мышцах и головных болях. Особенно растение помогает при усталости.

Источник: medikforum.ru