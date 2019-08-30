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На ударившую 2,5-летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска

18:45 30.08.2019, Марина Волкова Фото: Юлии
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Няне грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Но уголовного наказания работнице детсада не стоит бояться: она не била ребенка систематически.

На ударившую 2,5 летнего воспитанника частного детсада няню подал в суд ПДН Бердска
Ребенка отшлепала няня

Подал в суд отдел по делам несовершеннолетних Бердска на няню частного детского сада «совенок» Бердска. Она, напомним, отшлепала 2,5 летнего воспитанника детсада. Мама ребенка Юлия сразу же обратилась в ЦГБ Бердска, чтобы снять побои. А прокуратура инициировала проверку после публикации «Курьер. Среда. Бердск» истории бердской семьи.

Дело об административном правонарушении ПДН направил в суд в августе 2019 года. Размер наказания предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Юлия сегодня, 30 августа.

По словам молодой мамы, прокуратура Бердска не усмотрела в поведении нянечки криминального следа. Поэтому ей грозит лишь финансовое наказание. Впрочем. Юлия за то, чтобы экс-работницу частного детсада хоть как-нибудь наказали.

К слову сказать, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области ответила на обращение Юлии. В своем письме Надежда Болтенко сослалась на ответ прокуратуры.

-Прокуратура так аргументировала свое решение: побои были не систематические, а имело месть лишь один раз. Поэтому по уголовному кодексу няню наказать невозможно. Получается, что чужих детей можно один раз шлепнуть и ничего тебе за это не будет? — недоумевает бердчанка.

Напомним, молодая семья недавно переехала в Бердск и поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро. Малыша пристроили в частный детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».
— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на неполный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.
Девушка рассказала воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокирована новостью и пообещала разобраться с няней.

Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».
— Мне позвонила няня и сходу сказала: «Я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.

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От редакции

Позволительное поведение няни?

аноним, 30 августа 2019 11:49
Замучают такие "мамы" своими амбициями!Потом вырастят ... И сами будут возмущаться -в кого он такой?
Ольга, 30 августа 2019 14:25
Так ей и надо

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