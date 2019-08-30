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Почему Гитлер не смог создать атомную бомбу?

16:18 30.08.2019 Фото: pixabay
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Последний «решающий», но оказавшийся неудачным эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провел знаменитый немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг «в мае 1945 года уже под грохот французских танков».

Почему Гитлер не смог создать атомную бомбу?
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия

Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.
«Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу. Да и времени, отведенного историей, попросту не хватило», — сказал Гагаринский.

По его словам, последний «решающий», но оказавшийся неудачным эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провел знаменитый немецкий ученый, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг «в мае 1945 года уже под грохот французских танков».

Кроме того, отметил историк, германские атомщики не просили серьезного финансирования.

«По собственным словам Гейзенберга, ему не хватило «морального мужества» запросить для решения задачи достойные ресурсы, сравнимые если не с сотнями миллионов, которыми свободно оперировал руководитель Манхэттенского проекта (по созданию атомного оружия в США. — Прим. ред.), то со средствами, выделенными на проект ФАУ-ракет Вернера фон Брауна», — заключил он.

В четверг исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда, положившего начало созданию отечественного ядерного щита. Советский атомный проект начался в 1942 в ответ на разработку ядерного оружия в США. Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
По мнению ветеранов-атомщиков и историков атомной отрасли, успех атомному проекту СССР обеспечили, помимо прочего, четкая постановка руководством страны главных задач и проблем, требующих безотлагательного решения, концентрация интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов. Участники атомного проекта потом вспоминали, что пользовались полным доверием руководства страны и отрасли, а любые запросы удовлетворялись незамедлительно.

Источник: РИА Новости

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От редакции

А если бы Гитлер опередил США и СССР?

Аноним, 30 августа 2019 16:31
Не создали потому что Гитлер тоже из себя самого умного, незаменимого и всезнающего корчил. Ошибок он тоже много наворотил, да некому ему об этом было сказать. Таким даже передовая наука (коей в то время была немецкая наука) помочь не в силах. Так что результат был немного предсказуем. И сейчас - тоже.

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