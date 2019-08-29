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Еще раз о деревьях на ТЦП, или ждем 5 минут слива пока вода из крана не станет горячей

23:22 29.08.2019
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И, может, они тоже разглядят, что из стены данного заведения выпадают кирпичи, грозя припаркованным внизу автомобилям и людям.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Василий:
Еще раз о деревьях на ТЦП… И на нашем ТЦП растут растения! Не буду указывать адрес, может, руководству ЖКХ уже давно пора проверить все данные строения. И, может, они тоже разглядят, что из стены данного заведения выпадают кирпичи, грозя припаркованным внизу автомобилям и людям (а куда-же деваться)…И от себя еще добавлю, что по моему мнению, здесь внутри совершается таинство смешивания холодной воды с горячей, причем таким образом, что проходит почти пять минут слива, пока из крана потечет, наконец, действительно горячая…

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От редакции

У вас выпадают кирпичи или растут деревья?

Аноним, 29 августа 2019 23:56
Василий, проясните для себя, что такое циркуляция! И ваше мнение изменится...

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