29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Народные новости

Самолеты летают над крышами. Ребенок спит. Говорят, будут летать еще активнее с сентября

23:17 29.08.2019
1 0

К этому жители давно привыкли, но полёты над крышами домов менее 100 м, как минимум выводят из себя.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:
На микрорайоне Южном активизировались полёты самолётов с небывалой активностью. К этому жители давно привыкли, но полёты над крышами домов менее 100 м, как минимум выводят из себя, тем более когда спит ребёнок. На вопрос в ДОСАФ: \»Сказали все полёты согласованы с военными, с сентября полёты будут ещё чаще и больше самолётов, поэтому сказали раз построили там дом, то и будьте добры терпеть\». Так, где положено им летать по законодательству РФ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам мешают летающие объекты?

Валера, 29 августа 2019 23:45
Мне мешали, я переехал. Вовремя слил дом на Южном, не плохо наварился. Сейчас никому не продашь. Или уезжайте оттуда или купите беруши, аэродром изза Ваших жалоб не перенесут.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Еще раз о деревьях на ТЦП, или ждем 5 минут слива пока вода из крана не станет горячей 1
23:22 29-08-2019
Еще раз о деревьях на ТЦП, или ждем 5 минут слива пока вода из крана не станет горячей
БердскСамолеты летают над крышами. Ребенок спит. Говорят, будут летать еще активнее с сентября 1
23:17 29-08-2019
Самолеты летают над крышами. Ребенок спит. Говорят, будут летать еще активнее с сентября
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 4
18:40 29-08-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскМолодой учитель Бердска: Детей нужно уметь терпеть
18:00 29-08-2019
Молодой учитель Бердска: Детей нужно уметь терпеть
Открыл стрельбу на детской площадке рецидивист в Санкт-Петербурге
17:45 29-08-2019
Открыл стрельбу на детской площадке рецидивист в Санкт-Петербурге
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
17:37 29-08-2019
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
Президент Грузии: Отношения с Россией не могут строиться на принуждении 1
17:30 29-08-2019
Президент Грузии: Отношения с Россией не могут строиться на принуждении
БердскХлипкий понтонный: мост через реку Гуменку за 82 млн рублей не построят в 2019 году в Бердске 12
17:15 29-08-2019
Хлипкий понтонный: мост через реку Гуменку за 82 млн рублей не построят в 2019 году в Бердске
Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска 3
17:00 29-08-2019
Отказался снимать с выборов в мэры Анатолия Локотя по иску партийца суд Новосибирска
Развейте мой прах над Бердским заливом
16:53 29-08-2019
Развейте мой прах над Бердским заливом