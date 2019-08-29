В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:
На микрорайоне Южном активизировались полёты самолётов с небывалой активностью. К этому жители давно привыкли, но полёты над крышами домов менее 100 м, как минимум выводят из себя, тем более когда спит ребёнок. На вопрос в ДОСАФ: \»Сказали все полёты согласованы с военными, с сентября полёты будут ещё чаще и больше самолётов, поэтому сказали раз построили там дом, то и будьте добры терпеть\». Так, где положено им летать по законодательству РФ.
Самолеты летают над крышами. Ребенок спит. Говорят, будут летать еще активнее с сентября
К этому жители давно привыкли, но полёты над крышами домов менее 100 м, как минимум выводят из себя.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:
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От редакции
Вам мешают летающие объекты?
Валера, 29 августа 2019 23:45
Мне мешали, я переехал. Вовремя слил дом на Южном, не плохо наварился. Сейчас никому не продашь. Или уезжайте оттуда или купите беруши, аэродром изза Ваших жалоб не перенесут.
Еще раз о деревьях на ТЦП, или ждем 5 минут слива пока вода из крана не станет горячей 1
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