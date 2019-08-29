Самолеты летают над крышами. Ребенок спит. Говорят, будут летать еще активнее с сентября

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:

На микрорайоне Южном активизировались полёты самолётов с небывалой активностью. К этому жители давно привыкли, но полёты над крышами домов менее 100 м, как минимум выводят из себя, тем более когда спит ребёнок. На вопрос в ДОСАФ: \»Сказали все полёты согласованы с военными, с сентября полёты будут ещё чаще и больше самолётов, поэтому сказали раз построили там дом, то и будьте добры терпеть\». Так, где положено им летать по законодательству РФ.