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Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске

16:07 29.08.2019, Алена Романцова Фото: предоставлено читателями "Курьер. Среда. Бердск"
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После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв. Буквально через десять минут надпись замазали.

Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске
Хулиганы написали оскорбления в адрес Путина на рампе в Бердске

На рампе на центральной площади Бердска появилась надпись краской о президенте России Владимире Путине. После фамилии главы государства было начертано слово из трех букв. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал читатель Данил и прислал фото.

— Буквально через десять минут приехали люди и замазали надпись, — рассказывает Данил сегодня, 29 августа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»спортсмены Бердска жаловались на дыры и отсутствие железных платформ в скейт-парке на площади Горького. По словам мальчишек, из-за пробоин их товарищи не раз травмировались.

26 августа мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил, что лист на рампе в парке Бердска заменили. Чиновники проверили работу и констатировали: нарушений нет. Экстремалы заверяют: они не писали оскорбительную реплику. Более того, они также как и власть Бердска хотели бы избавиться от нее. Стоит отметить, что за публичные оскорбления могут привлечь к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ.

В 2014 году в мэрии Бердска прошло совещание по вопросу строительства стрит-парка для молодежи. А позже на средства грантов власти Бердска установили стрит-объект на пл. Горького.

Справка

Статья 319 УК РФ: Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Весной 2019 года Кировский районный суд Ярославля оштрафовал на 30 тысяч рублей за аналогичную надпись в адрес президента России жителя города Кирилла Попутникова. Он опубликовал в Facebook фотографию со словом «Путин» на здании местного управления МВД. Суд признал Попутникова виновным в неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Фотографию надписи распространили несколько изданий, после чего Роскомнадзор заблокировал доступ к некоторым из них.

Оскорбления в адрес президента Путина написали на рампе около мэрии в Бердске

Надпись о президенте на рампе в Бердске сейчас уже замазана

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От редакции

Найдут хулиганов?

Аноним, 29 августа 2019 16:18
НВР:
нет
Аноним, 29 августа 2019 16:28
Детский патриотический кроссворд отгадай-ка: Слово из 3 букв, известное почти каждому ребенку в Бердске.
Новый мэр, 29 августа 2019 16:35
Ну и дом у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание дома высокой культуры быта! из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Аноним, 29 августа 2019 16:41
да неужто рейтинг нашего альфы все таки рухнул? )

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