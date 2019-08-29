Молодой учитель Бердска: Детей нужно уметь терпеть

Шесть педагогов рассказали, почему они стали учителями и, что хотели бы изменить в школах.

Данила Носков

29 августа в школе №8 прошел сбор молодых педагогов. В 2019 году школы и детские сады Бердска пополнились 25 специалистами. Накануне Дня знаний учителя рассказали, о чем мечтают и, что желают своим коллегам.

Данила Носков, учитель истории и обществознания, школа №4

— Чтобы знать почему сейчас так и что будет потом нужно знать историю. Нужно чтобы было современное оборудование, на котором дети могли Древний Рим посмотреть не только в учебниках, но и в 3Д. Учителям желаю терпения, родителям — большего внимания детям, а школьникам хорошо учиться.

Анна Брайтенштейн

Анна Брайтенштейн, учитель русского языка и литературы, школа №4

-Я еще в детстве мечтала быть учителем и вот наконец я буду работать в школе! Когда учишь детей и у них чему то учишься. Коллектив у нас хороший. Но я бы уменьшила нагрузку на учеников. Вместо 6-7-, 5-6 уроков. Накануне Дня знаний хочу пожелать педагогам в первую очередь терпения, здоровья и семейного благополучия.

Ольга Куданкина

Ольга Куданкина, учитель начальных классов, школа №4

— Я долго думала куда поступать и по советам близких людей решила стать педагогом и не пожалела. Хотелось бы чтобы было меньше работы с документами, а больше с детьми. В этом году я набираю первый класс и мечтаю, чтобы я понравилась детям и чтобы дети меня полюбили и я стала для них самым лучшим учителем!

Гульмира Увалеева

Гульмира Увалеева, учитель начальных классов, школа №5

— Я работаю в школе два года. Хотелось бы, чтобы классы были более оснащены технически. Учителям желаю терпения, чтобы они не разочаровались в профессии. А родителям — больше контактируйте с учителем.

Сергей Семенов

Сергей Семенов, преподаватель английского языка, школа №1

— Работаю третий год. Самое главное, чтобы молодых специалистов поддерживали наставники. Коллегам — терпения и любви к работе.

Егор Рублев

Егор Рублев, преподаватель истории и обществознания, лицей№7

— У меня мама педагог дополнительного образования, поэтому я решил продолжить педагогическую династию. Нужно поднимать авторитет учителя. К сожалению, сейчас педагоги в школах — поставщики образовательных услуг. Учителям желаю терпения. Дети — это здорово, но их нужно уметь терпеть.