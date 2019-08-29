«Ростелеком» в Новосибирске подарил активным волонтерам серебряного возраста подписки на Wink



Награждение состоялось 28 августа на IV общегородском форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», посвященном вопросам создания комфортной и доступной среды для всех горожан, волонтерскому движению и цифровизации жизни.

Обновленную приставку «Интерактивного ТВ» и полугодовую подписку на пакет телеканалов «Для ценителей» в сервисе Wink получили три выпускницы «Азбуки интернета». Программа, разработанная «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России, помогает пенсионерам разбираться в компьютерах, учит их правильно вести себя в социальных сетях и пользоваться электронными госуслугами. Как говорят ученики образовательного проекта, полученные знания сделали их более «продвинутыми», что поможет в том числе правильно подключить технику для активации подписки.

«Эти курсы были очень полезными, теперь я многое знаю и умею, причем не только я, но и муж: мы с ним ходили учиться вместе. После учебы я свободно пользуюсь соцсетями, форматирую тексты, правильно ищу нужную информацию в интернете. Конечно, подругам я тоже подсказываю, как работать с компьютером», — рассказала выпускница проекта Галина Дутова.

Награжденные пенсионеры смогут в высоком качестве смотреть по подписке более 150 ТВ-каналов и 5 000 фильмов и популярных сериалов, доступных на мультимедийной платформе Wink.

«Этот сервис имеет интуитивно понятный и доступный интерфейс, поэтому в настройках легко разобраться любому пользователю. Кроме того, в приложении можно скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн в удобное время, выбирать подходящий тарифный план и подключать до пяти гаджетов на один аккаунт», — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Подробная информация о сервисе Wink «Ростелекома» доступна на сайте компании, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Уточнить вопросы подключения можно по телефону 8-800-1000-800.

Справка: Просветительский проект «Академия серебряного возраста» создан для объединения активных пенсионеров и включения их в социальную жизнь. Программу реализует департамент по социальной политики мэрии Новосибирска. Стратегическими партнерами выступают ПАО «Ростелеком», «Народный университет НГТУ», некоммерческое партнерство «Человек», российское общество «Знание», служба занятости населения города Новосибирска, ТОСы.